Terremotos en Venezuela: Aumenta a 3.342 la cifra de fallecidos y a más de 16.000 los heridos

05 jul. 2026 - 17:27 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo 5 de julio se dio a conocer un nuevo balance oficial sobre las víctimas que dejaron los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio. Mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y remoción de escombros en las zonas más afectadas, la cifra de fallecidos volvió a aumentar.

Según informó el Gobierno venezolano, los dos sismos han dejado hasta ahora 3.342 personas fallecidas, lo que representa un importante incremento respecto del reporte entregado el sábado.

Además, las autoridades indicaron que el número de heridos ascendió a 16.740, mientras miles de personas permanecen damnificadas debido a la destrucción de viviendas e infraestructura en distintos sectores del país.

El balance anterior, entregado el sábado, daba cuenta de 2.954 fallecidos y 16.592 lesionados, por lo que en las últimas 24 horas se confirmó un aumento significativo en el número de víctimas fatales, a medida que los equipos de emergencia continúan ingresando a estructuras colapsadas.

La mayor devastación se concentra en el estado de La Guaira, ubicado en las cercanías de Caracas, donde barrios completos quedaron reducidos a escombros tras el doble movimiento telúrico.

En esa zona siguen trabajando rescatistas, bomberos y voluntarios, quienes mantienen las labores para localizar a posibles sobrevivientes y recuperar los cuerpos de quienes permanecen atrapados bajo los derrumbes.

A casi dos semanas de la tragedia, las autoridades venezolanas continúan actualizando el balance de víctimas, mientras avanzan las tareas de asistencia a los damnificados y la evaluación de los daños provocados por uno de los desastres naturales más graves registrados en el país en las últimas décadas.

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