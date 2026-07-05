Listo para 2031: Construyen el puente sobre el mar más largo de América Latina

05 jul. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Brasil, Lula da Silva, encabezó el pasado miércoles el inicio de las obras del puente que unirá la ciudad de Salvador, capital del estado de Bahía, con la isla de Itaparica.

La estructura tendrá una extensión de 12,4 kilómetros completamente sobre el mar, convirtiéndose, una vez finalizada, en el puente de este tipo más largo de América Latina.

Foto: X @LulaOficial

¿Cómo es el megaproyecto?

El proyecto contempla un puente de cuatro carriles que, en algunos de sus tramos, alcanzará una altura de hasta 82 metros sobre el nivel del mar, permitiendo el tránsito de grandes embarcaciones de carga hacia el puerto de Salvador, uno de los más importantes de Brasil.

La obra establecerá un récord en la región. Aunque el puente Río-Niterói posee una extensión total de 13,3 kilómetros, solo ocho de ellos atraviesan el mar. En cambio, el puente Salvador-Itaparica estará construido completamente sobre el agua.

La construcción estará a cargo de las empresas China Communications Construction Company (CCCC) y China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), que además tendrán la concesión de la infraestructura durante 35 años.

La inversión asciende a 11.600 millones de reales, equivalentes a $2.220 millones de dolares, es decir, cerca de $2.045.552.400.000 (más de dos billones de pesos chilenos). Del total, el consorcio aportará el 47% de los recursos, mientras que el Gobierno federal de Brasil y la gobernación del estado de Bahía financiarán el 53% restante.

Las autoridades brasileñas consideran que se trata de una de las obras de infraestructura más importantes que actualmente se desarrollan en el país, tanto por su magnitud económica como por el impacto que tendrá en la conectividad de la región.

¿Qué ciudades y municipios se verán beneficiados?

Según las estimaciones oficiales, el puente beneficiará directamente a cerca de 10 millones de personas distribuidas en aproximadamente 250 municipios del estado de Bahía.

La nueva conexión facilitará el acceso entre Salvador y las ciudades del litoral sur, una zona que concentra una importante actividad productiva, comercial y turística. Además, mejorará el acceso a destinos como Morro de São Paulo, uno de los balnearios más visitados de la costa bahiana.

¿Cuánto se reducirá el tiempo de viaje?

Uno de los principales beneficios será la disminución en los tiempos de traslado. De acuerdo con las proyecciones oficiales, el puente permitirá reducir en cerca de dos horas los viajes entre Salvador y distintas localidades del litoral sur de Bahía.

¿Cuándo estará listo el puente?

El cronograma contempla que las obras concluyan en junio de 2031. Una vez inaugurado, se espera que por la nueva infraestructura circulen alrededor de 28.000 vehículos al día, consolidándose como una de las principales puertas de entrada al sur del estado de Bahía y como un referente de la ingeniería en América Latina.