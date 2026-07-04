"La devastación es muy grande": El panorama en La Guaira a más de una semana de los terremotos

04 jul. 2026 - 15:18 hrs.

¿Qué pasó?

A diez días de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que azotaron a Venezuela, el corresponsal de Meganoticias, Fernando Tineo, recorrió nuevamente el estado de La Guaira para mostrar la magnitud de la destrucción que aún permanece en una de las zonas más golpeadas por la emergencia.

Desde Playa Grande, Tineo explicó que comenzaron las labores de remoción de escombros y ya no continúan las labores de búsqueda y rescate. "La devastación es muy grande para que los grupos de rescatistas que vinieron de fuera de Venezuela pudieran dar abasto", aseveró.

En gran parte de los sectores, son los propios vecinos quienes hacen estos trabajos de forma manual, mientras que solo en uno de los edificios más afectados se observa maquinaria pesada colaborando en las tareas de búsqueda y limpieza.

En paralelo, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, encabezó una conferencia de prensa en la que respondió a las críticas por la supuesta ausencia del Estado en las zonas afectadas y defendió la respuesta del Gobierno.

En ese contexto, aseguró que la instrucción para las autoridades ha sido "desplegarse y trabajar sin descanso".

Además, afirmó que actuaron de forma inmediata tras la emergencia y justificó la militarización del estado de La Guaira.

"La primera decisión ese día fue militarizar el estado La Guaira, porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate", agregó.

Las declaraciones se producen en medio de cuestionamientos de habitantes y de la oposición, quienes sostienen que la ayuda estatal no ha llegado con la rapidez suficiente a todas las zonas afectadas. En la misma instancia, Rodríguez anunció la creación de un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción de las áreas devastadas.

Mientras tanto, en terreno crece la preocupación por la disminución de las labores de búsqueda de sobrevivientes cuando ya han transcurrido diez días desde la tragedia. El último balance oficial elevó la cifra de fallecidos a 2.645, mientras que la de heridos supera las 12 mil personas.

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