Actores se hicieron presentes en velorio de Fernando Kliche para despedirlo: "Era un galán, un gran ser humano"

04 jul. 2026 - 14:09 hrs.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, familiares, amigos, seguidores y muchos colegas del teatro y la televisión se reunieron en Santiago para dar el último adiós al destacado actor uruguayo Fernando Kliche.

El velorio, marcado por una profunda emoción, pero también por el recuerdo de su carisma inigualable, se convirtió en un espacio para homenajear a un hombre que dejó una huella imborrable en las teleseries, el teatro y el humor nacional.

Desde tempranas horas, diversas figuras públicas llegaron a entregar sus condolencias, coincidiendo en que su partida deja un vacío imposible de llenar.

El cariñoso recuerdo de sus colegas

Más allá de su innegable talento sobre los escenarios y frente a las cámaras, quienes compartieron con él quisieron destacar su calidad humana, su compañerismo y la increíble cercanía que siempre mantuvo con su público.

La comunicadora Titi García-Huidobro se mostró visiblemente afectada y dedicó unas sentidas palabras a su amigo: "Tengo el mejor recuerdo de Fernando siempre, más que por su talento, por su amistad", manifestó.

Por su parte, el actor Daniel Alcaíno enfatizó el arrastre popular y la estampa de galán que caracterizó a Kliche a lo largo de toda su carrera, combinando el atractivo con una tremenda humildad: "Era muy cercano con la gente. La gente lo quería mucho, especialmente las mujeres. Era un galán maravilloso, un gran ser humano", dijo.

En tanto, el senador Luciano Cruz-Coke se sumó a las muestras de pesar, manifestando el impacto que ha generado esta sorpresiva pérdida en el gremio artístico: "Su muerte ha causado mucha conmoción porque era muy joven", indicó.

Un legado que se mantiene vivo

Fernando Kliche no solo destacó por su impecable aspecto de galán clásico, sino también por su tremenda versatilidad actoral, transitando con total naturalidad entre el drama de las teleseries de la época de oro de la televisión chilena y la comedia teatral.

Las muestras de cariño replicadas durante este sábado tanto en Santiago como en redes sociales demuestran que, por encima de los aplausos y los aplaudidos personajes que interpretó, el mayor logro de Fernando fue ganarse el corazón de sus pares y de todo un país.

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