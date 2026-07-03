Revelan la causa de muerte de Fernando Kliche: Estaba grabando la nueva teleserie nocturna de Mega

03 jul. 2026 - 13:05 hrs.

Un duro golpe recibió el mundo del espectáculo nacional este viernes, debido a que se informó la muerte del actor Fernando Kliche a los 71 años de edad, considerado uno de los actores más emblemáticos de la industria.

En conversación con Mucho Gusto, Daniela Demicheli, productora del Área Dramática de Mega, entregó detalles del deceso del intérprete, recalcando que estaba feliz de volver a las teleseries, ya que iba a ser parte de la nueva nocturna de Mega: "Prohibida Obsesión".

Revelan causa de muerte de Fernando Kliche

La productora del Área Dramática recalcó que la noticia fue "tremendamente impactante. Nosotros lo llamamos para este proyecto que estamos haciendo ahora, que es 'Prohibida Obsesión', estaba muy contento".

Sobre la causa de muerte de Fernando Kliche, la profesional informó: "Estábamos grabando, le vino un dolor a una pierna, fue al doctor y empezaron a hacerle todos los exámenes y finalmente le diagnosticaron un cáncer al páncreas".

"Estaba generalizado, con metástasis. Entonces, lo que le hicieron fue un tratamiento paliativo. Nosotros fuimos súper reservados con la información, porque él quería que no se supiera", agregó Demicheli.

La productora del Área Dramática de Mega dio a conocer que Kliche "estaba feliz de volver a trabajar en teleseries. Yo no lo conocía antes, era un hombre cariñoso, muy buena onda con el electo, están todos muy afectados".

Por último, Demicheli reveló que Fernando Kliche alcanzó a grabar 22 escenas de "Prohibida Obsesión", sin embargo, con la noticia del cáncer, debió dar un paso al costado.

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