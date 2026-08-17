"Solo Dios sabe si vivo después de esto": Conocido cantante urbano chileno preocupa tras revelar grave estado de salud

17 ag. 2026 - 18:35 hrs.

La preocupación se instaló entre los seguidores de un conocido cantante urbano chileno. El artista compartió registros desde una camilla y encendió las alarmas en redes sociales.

Se trata de Juan Basso, conocido en la escena musical como JB The Voice, quien publicó las imágenes durante la madrugada del sábado.

"Solo Dios sabe si vivo después de esto"

El intérprete de "Chanel" acompañó las fotografías con un mensaje que rápidamente generó reacciones. "Luchando contra una septicemia por una operación de hernia y quiste", escribió.

Pero hubo una parte de su publicación que preocupó especialmente a quienes lo siguen. "Tres catéteres en mi cuerpo, solo Dios sabe si vivo después de esto", expresó el cantante.

En los registros compartidos por el artista se le puede ver acostado sobre una camilla y con una serie de mangueras en su cuerpo, dando cuenta de la compleja situación que atraviesa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Basso (@jbthevoice_tir)

"Fuerza, amigo mío, te queremos mucho"

El mensaje no pasó desapercibido. Entre los comentarios aparecieron muestras de apoyo de influencers y personas vinculadas al llamado Torneo de Cell.

"Fuerza, amigo mío, te queremos mucho", escribió Iván Martínez, empresario funerario, mientras que Flaitiano también le dedicó un mensaje: "Fuerza, bro".

Otro que le dio ánimo fue Junior Playboy a través de su cuenta de Instagram. Además, dio detalles poco alentadores del actual momento del influencer.

"Recién estuve hablando con JB. Me explicó unos detalles, fue por algo y salió tranquilo, y le encontraron como dos cosas más. Y la verdad es que puede partir, el loco se puede ir de este mundo", señaló.