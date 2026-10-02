Jim Carrey se casó en secreto con actriz surcoreana 31 años menor que él

02 oct. 2026 - 14:33 hrs.

El reconocido actor estadounidense Jim Carrey volvió a pasar por el altar. A sus 64 años, el protagonista de La Máscara contrajo matrimonio en secreto con su pareja, la actriz y cantante surcoreana Min Ah, quien tiene 33 años y es 31 años menor que el intérprete.

La boda se realizó en una ceremonia íntima en Los Ángeles y se concretó apenas siete meses después de que ambos hicieran pública su relación al aparecer juntos por primera vez sobre una alfombra roja.

La pareja, sin embargo, llevaba varios años vinculada sentimentalmente antes de oficializar su romance ante las cámaras. De acuerdo con los antecedentes publicados por Hola, Carrey y Min Ah habían sido fotografiados juntos en 2022, aunque durante años mantuvieron su relación alejada de los focos.

Una relación que mantuvieron en privado

Jim Carrey y Min Ah fueron vistos juntos por primera vez en febrero de 2022, cuando ambos asistieron a un espectáculo benéfico de comedia presentado por Judd Apatow en Los Ángeles.

Pese a aquella aparición, la pareja optó por mantener un bajo perfil y no entregó mayores detalles sobre su vínculo durante los años siguientes.

Recién en 2026 decidieron mostrarse públicamente como pareja. Fue durante la ceremonia de los Premios César, realizada en París, donde Carrey llegó acompañado por Min Ah, su hija Jane y su nieto Jackson.

En aquella instancia, el actor recibió un reconocimiento y dedicó parte de su discurso a su familia. En francés, se refirió a Min Ah como su "sublime compañera" y le expresó públicamente: "Te amo, Min Ah".

Es el tercer matrimonio de Jim Carrey

El matrimonio con Min Ah representa la tercera vez que Jim Carrey pasa por el altar. El actor estuvo casado por primera vez con Melissa Womer entre 1987 y 1995. De esa relación nació su única hija, Jane.

Posteriormente, en 1996, contrajo matrimonio con la actriz Lauren Holly, quien fue su compañera de reparto en Dos tontos muy tontos. Sin embargo, aquella unión terminó menos de un año después.

La nueva boda también marca un cambio respecto de lo que Carrey había declarado años atrás. En una entrevista con Howard Stern, el actor había señalado que no contemplaba volver a casarse, aunque también había reconocido que no podía establecer reglas definitivas sobre lo que pudiera ocurrir en el futuro.

Ahora, el intérprete de El show de Truman y Ace Ventura inició una nueva etapa junto a Min Ah, en una ceremonia que, al igual que buena parte de su relación, se mantuvo alejada de la exposición pública.

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