Prisión preventiva para conductor que provocó fatal accidente en La Pirámide: Habría consumido sustancias psicotrópicas

02 oct. 2026 - 14:14 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada de este viernes se decretó prisión preventiva para el conductor del camión que provocó el grave accidente que terminó con una persona fallecida y múltiples vehículos volcados e incluso destruidos en la Bajada La Pirámide, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana.

El imputado fue formalizado por manejo bajo la influencia de sustancias psicotrópicas y estupefacientes ocasionando lesiones, daños y muerte.

La prisión preventiva

Con los antecedentes expuestos en la audiencia, el tribunal consideró que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad y decretó la prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

El plazo fijado para indagar las circunstancias del accidente es de 120 días.

El accidente en La Pirámide

El hecho ocurrió durante la tarde del jueves. Según los antecedentes entregados por Carabineros, el camión circulaba hacia el poniente, en dirección a Huechuraba, cuando el conductor perdió el control.

En su recorrido, el vehículo impactó a otros ocho móviles menores, provocando una colisión de alta energía. El accidente dejó además varios vehículos volcados y otros con graves daños.

Producto del impacto, murió un hombre adulto que se desplazaba en uno de los vehículos afectados.