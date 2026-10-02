Ministro Quiroz anuncia despidos por reducción de horas docentes: "Probablemente tengan que haber desvinculaciones"

02 oct. 2026 - 09:36 hrs.

¿Qué pasó?

La eventual reducción de cerca de 3,6% en las horas docentes máximas abrió una discusión sobre su posible impacto en los trabajadores de la educación. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó el tema en entrevista con el programa Ahora es Cuando de Radio Infinita y reconoció que el ajuste podría derivar en desvinculaciones.

Quiroz vinculó este escenario con la menor cantidad de niños y jóvenes que están ingresando al sistema escolar, y aseguró que la medida no significa afectar un derecho social.

¿Qué dijo Quiroz?

“Yo creo que aquí si tú llamas a distintos economistas y tratamos de tener una conversación seria, sin sesgos políticos, vas a ver que lo que está ocurriendo es que la masa de jóvenes y niños que están entrando al sistema escolar está disminuyendo, por razones que todos conocemos, la caída de la natalidad que está teniendo efecto hacia adelante”, señaló el ministro.

"Eso va generando la necesidad bastante obvia de lograr mayores eficiencias. O sea, a lo mejor, centros que imparten educación en lugares distintos hay que concentrarlos, especialmente con el sistema SLEP que viene ahora, y que estamos enfrentando, que es costoso".

Quiroz reconoció que "eso te va a llevar naturalmente a optimizar, y probablemente tengan que haber desvinculaciones".

"No tiene nada que ver con tocar un beneficio social"

El ministro, además, marcó una diferencia entre garantizar el acceso a servicios sociales y mantener determinados puestos de trabajo dentro de las instituciones públicas.

“Esas desvinculaciones no tienen nada que ver con otorgar el beneficio social, el beneficio del derecho es a educarse. No confundamos el derecho a educar con la obligación de emplear, son cosas distintas”, sostuvo.

“Al Ministerio de Agricultura no lo confundamos con el Ministerio de los agricultores, son cosas distintas; no confundamos el Ministerio de Educación con el Ministerio de los Profesores; no confundamos el Ministerio de Salud con el Ministerio de los que trabajan en el sector salud”, afirmó.

“Hay el máximo respeto por todos los colaboradores, por toda la gente que trabaja, pero la primera obligación es cumplir los derechos sociales que tienen las personas otorgados por las leyes, pero también con la máxima responsabilidad fiscal”, concluyó el ministro de Hacienda.

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