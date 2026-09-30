Ministro Quiroz tras alza de bencinas: "Si se hubieran seguido las reglas del Mepco, hoy día estaríamos con los mismos precios"

30 sept. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió al alza que tendrán los combustibles a partir de este jueves.

"Si se hubieran seguido las reglas del Mepco, hoy día estaríamos prácticamente con los mismos precios que tenemos, porque habrían subido de a poco, pero habría llegado igual, y habríamos gastado en el camino unos 2.900 millones de dólares que nos hacen falta", sostuvo Quiroz.

Sus declaraciones llegan luego de que la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) publicara su Informe Semanal de Precios para Combustibles, donde se publicaron las fuertes alzas en los precios de los combustibles a partir de este jueves 1 de octubre.

Las nuevas variaciones en los combustibles

El informe contempla un aumento de $281,8 por litro para la parafina, mientras que el diésel tendrá un alza de $95 por litro. En el caso de la gasolina de 93 y 97 octanos, el incremento será de $39,4 por litro desde este jueves.

Sobre la evolución de los precios, el ministro de Hacienda sostuvo que "hemos ido a un ritmo más pausado, pero teniendo siempre que reflejar la tendencia". Y agregó: "Todavía estamos muy rezagados con la situación internacional".