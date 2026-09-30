Fuerte alza en combustibles: Parafina tendrá aumento de $281, diésel de $95 y bencina de $39 por litro desde este jueves

30 sept. 2026 - 17:08 hrs.

¿Qué pasó?

La Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) publicó su Informe Semanal de Precios para Combustibles, en el que informó la variación que tendrán la bencina y los demás combustibles a partir de este jueves 1 de octubre.

El alza, que había sido proyectada desde comienzos de esta semana, se confirma en medio de la preocupación de los principales gremios de camioneros por el incremento del precio del diésel, razón por la que realizaron al Gobierno dos peticiones que calificaron como "urgentes e indeclinables".

¿Cuál es la variación del precio de los combustibles desde este jueves?

Según lo publicado por ENAP, las alzas en el precio de los combustibles son las siguientes:

Gasolina de 93 octanos: $39,4 por litro

$39,4 por litro Gasolina de 97 octanos: $39,4 pesos por litro

$39,4 pesos por litro Diésel: $95 por litro

$95 por litro Gas licuado de uso vehicular (GLP autos): $61,4 por litro

$61,4 por litro Kerosene (parafina): $281,8 por litro.

¿Qué dijo ENAP?

Desde ENAP señalaron en su informe que una de sus funciones principales es "comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes".

Agregaron también que "Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, lo que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo".

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