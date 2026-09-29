Bencinas subirían nuevamente: Académico adelanta de cuánto será el alza de los combustibles

29 sept. 2026 - 11:18 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva alza de combustibles está prevista para este jueves 1 de octubre y ya tiene en alerta a los gremios de camioneros. Los directorios de la CNTC y la CNDC se reunieron este lunes para analizar el escenario y pedir una audiencia urgente con el Gobierno.

La preocupación se concentra en el diésel, cuyo precio subiría bastante más que el de las bencinas, aunque ambos provienen del mismo petróleo. La duda es cuánto aumentará cada uno y por qué la diferencia es tan marcada.

¿Cuánto subirían las bencinas?

Según Víctor Silva, académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, este jueves la gasolina de 93 octanos podría subir entre $34 y $40 por litro, y la de 97, entre $34 y $42. Para el diésel proyecta un alza de entre $90 y $110 por litro, de acuerdo a lo informado por LUN.

Por qué el diésel sube más

"El problema del diésel ya no es solo el crudo, sino la capacidad de refinarlo", resume Silva. El margen internacional de refinación del diésel supera los US$100 por barril, cuando habitualmente se mueve entre US$10 y US$30, lo que refleja la escasez del producto y las condiciones del mercado.

Otras proyecciones de economistas apuntan en la misma línea: cerca de $100 por litro para el diésel y alrededor de 39 pesos para las bencinas.

Según Ignacio Mieres, de XTB, el diésel costaba cerca de $995 por litro a comienzos de 2026, llegó a $1.560 en abril y hoy se ubica en $1.436, un 44,5% más que en enero. Las bencinas, en tanto, acumulan alzas cercanas al 24%, con la de 93 en $1.523, la de 95 en $1.555 y la de 97 en $1.589.

La menor disponibilidad de refinación, las restricciones de exportación y una demanda que no disminuye explican la diferencia.

Con el riesgo del crudo contenido, el problema pasó a la refinación. Los ataques ucranianos a refinerías rusas redujeron la producción de uno de los mayores exportadores de diésel, y las plantas estadounidenses que deben compensarlo operan cerca de su capacidad máxima.

Además, la demanda del diésel es poco sensible al precio: un camión, una maquinaria minera o un tractor no pueden dejar de operar de un día para otro, explica el economista Juan Ortiz, de la Universidad Diego Portales.

El riesgo para Chile y el rol del Mepco

Ortiz advierte que Chile es vulnerable por su dependencia del combustible importado: más del 90% del diésel que compra en el exterior viene de Estados Unidos.

Sin la intervención del Mepco, dice, el diésel subiría $400 por litro este jueves, pero con el mecanismo el alza será de 100 pesos.

Camioneros piden ser recibidos

Sergio Pérez, presidente de la CNTC, advierte que los pequeños transportistas son los más perjudicados, porque no tienen contratos que les permitan ajustar sus tarifas.

"Vamos a solicitar al Gobierno que nos reciba, en lo posible hoy mismo, que se nos informe cuáles son las medidas paliativas o correctivas", señala, y plantea revisar el impuesto específico y el papel de ENAP. Juan Araya, presidente de la CNDC, también pide soluciones y, sobre un eventual paro, dice que primero deberán conversar con sus bases.

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