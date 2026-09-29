Alexandra Litvinova se ríe de memes chilenos por "confusión" de marcas: La divertida respuesta de la polola de Alexis Sánchez

29 sept. 2026 - 11:23 hrs.

Lo que comenzó como una simple publicación publicitaria terminó convirtiéndose en una divertida situación para Alexandra Litvinova, pareja de Alexis Sánchez, luego de que sus seguidores chilenos repararan en un detalle que difícilmente podía pasar desapercibido.

La modelo rusa compartió en sus redes sociales una fotografía promocionando productos de Aritzia, reconocida marca de moda femenina fundada en Vancouver, Canadá. En una de sus publicaciones, aparece sosteniendo una bolsa de la firma mientras realiza un unboxing de sus productos.

Pero para los chilenos, el nombre de la marca rápidamente llevó a otra conocida empresa: Ariztia, la histórica compañía chilena productora de alimentos, reconocida principalmente por su presencia en el rubro avícola.

La comparación no tardó en llenar la publicación de comentarios y los usuarios hicieron gala de su creatividad: "Los chilenos leyendo ariztia" , "Que elegante la bolsa para ser pollos", "Yo lei ariztia ajajjaj", "Arriba ariztia, abajo súper pollo", fueron algunas de las reacciones.

Alexandra Litvinova se sumó a la broma

Lejos de dejar pasar el asunto, Litvinova decidió seguirle el juego a sus seguidores y respondió con humor: "Las ventas de @ariztia.cl después de este reel", dijo entre bromas.

Pero la modelo fue todavía más lejos. Posteriormente, publicó una historia sosteniendo nuevamente la bolsa de la marca de moda, aunque esta vez hizo un pequeño cambio: reemplazó "Aritzia" por "Ariztia" y acompañó la imagen con la frase: "¿Ahora mejor?", junto con un emoji de sonrisa.

Y la broma no terminó ahí. Alexandra cerró el tema preguntándoles a sus seguidores si esa misma fotografía editada con el nombre de la empresa chilena debería convertirse en la imagen de portada del reel donde mostró los productos de la marca de ropa femenina.