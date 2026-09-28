Prohibida Obsesión: ¿Quién es la actriz tras el personaje de Julieta Palacios?

28 sept. 2026 - 20:12 hrs.

Este lunes Mega estrenará su nueva teleserie nocturna "Prohibida Obsesión", la cual contará la historia de Luciano Palacios (Diego Muñoz), un arquitecto casado con Antonia Arizmendi (Sigrid Alegría), quien una noche se cruza con Bárbara Michelson (Fernanda Finsterbusch).

La aventura de una noche con la veinteañera irá más allá y pronto terminará trastornando la vida familiar de los Palacios Arizmendi, sus valores y la identidad del propio Luciano.

El núcleo familiar de los Palacios Arizmendi lo completan los dos hijos de la pareja: el pequeño Tomás Palacios (Bastián Hidalgo) y la hija mayor Julieta Palacios, interpretada por la actriz María Jesús Haran.

¿Quién es la actriz tras Julieta de Prohibida Obsesión?

María Jesús Haran es una actriz relativamente novel, pero que ya cuenta con una gran experiencia que comprende el teatro, el cine y la televisión.

En el cine destacan sus participaciones en las comedias familiares de Prime Video "Desconectados" y "Desconectados 2", en donde compartió elenco con Javiera Contador y fue dirigida por Diego Rougier, esposo de la intérprete de "Quena" en la exitosa "Casado con hijos" de Mega.

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La actriz también ha formado parte de varios cortometrajes, entre estos, "Danka Priscilla Danka", obra del director Iñaki Velásquez, que el año pasado formó parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Lebu.

En la televisión, este año se pudo ver a "Jesu" interpretando a Lía Aguilera en la serie de TVN "El Peligro de Quererte", la cual narra la historia de amor entre dos mujeres en el Valparaíso de 1954 y donde ya pudo compartir elenco con Fernanda Finsterbusch.

Pese a su trayectoria, Haran tendrá esta noche su debut en las teleseries nacionales con su papel de Julieta Palacios en "Prohibida Obsesión", en donde le dará vida a la hija responsable y cariñosa de Luciano y Antonia.

Julieta parece ser una "chica perfecta" que estudia medicina y pololea con su compañero Matías Salvatierra (Agustín Moreno).

"Prohibida Obsesión" se estrena este lunes a las 22:00 horas por las pantallas de Mega, justo después de la exitosa "Reunión de Superados".

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