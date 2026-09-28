Truenos, relámpagos y fuerte lluvia sorprenden a algunas comunas de la RM: Revisa los videos de la tormenta

28 sept. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

Truenos, relámpagos y fuertes precipitaciones se han registrado durante la tarde de este lunes en algunos sectores de la Región Metropolitana, donde vecinos han captado en video la actividad eléctrica y el paso de las lluvias.

Registros compartidos desde comunas como Peñaflor, Talagante y Paine muestran la intensidad del fenómeno al sur de Santiago.

La situación se da en medio del escenario de inestabilidad atmosférica previsto para esta jornada en distintos sectores de la región, con precipitaciones que se presentan de manera localizada.

Revisa los videos de la tormenta en la RM

A continuación, revisa algunos de los registros que han dejado las lluvias, truenos y relámpagos durante esta jornada en distintos puntos de la Región Metropolitana.

Talagante

Paine

Peñaflor

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