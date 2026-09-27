"Protegen más a los asesinos": Hermana de Krishna Aguilera cuestiona el tener que seguir escondida a casi un año del crimen

27 sept. 2026 - 14:42 hrs.

¿Qué pasó?

El próximo 5 de octubre se cumplirá un año de la desaparición y muerte de Krishna Aguilera, joven que fue asesinada en medio de un esquema de venganza, violencia de género y narcotráfico en la comuna de San Bernardo.

Pese a haber alertado desde un principio esta situación, fue la presencia mediática de su hermana, Cristal, lo que finalmente permitió dar con el paradero de la joven de 19 años; sin embargo, a un costo muy alto que aún la tiene viviendo con miedo.

"Muerta en vida"

En conversación con Meganoticias Siempre Juntos, Cristal cuestionó una vez más el actuar de la justicia, ya que "están quedando en libertad personas que deberían cumplir su condena igual que todos los que estaban involucrados en el asesinato y secuestro de mi hermana".

Sin embargo, esto es solo un hecho más, porque la joven asegura que si no fuera por su exposición, su hermana jamás hubiera sido encontrada: "Yo puse en riesgo mi vida por encontrar a mi hermana y eso no debería ser, que uno esté exponiéndose en la televisión para que la justicia realmente trabaje como se debe".

Su exposición pública le costó amenazas y tener que huir de su hogar mientras se desarrollaba la búsqueda, pero Cristal asegura que "a estas alturas trato de no esconderme".

"Yo no he asesinado a nadie, yo no he hecho nada malo, yo solamente hice justicia por mi hermana, por encontrar a mi hermana. Yo no sé por qué tengo que estar yo escondiéndome si aquí la asesina no soy yo. O sea, protegen más a los asesinos que a uno que es víctima", reprochó duramente.

"El miedo que tengo es dejar a mis hijas solas"

Cristal le explicó a la periodista de Meganoticias, Javiera Lagos, que decidió no esconderse más porque ya no teme por su vida. Sin embargo, su miedo está relacionado con sus hijas: la suya propia y la de Krishna, quien quedó a su cuidado.

"Más que el miedo de que me hagan algo, el miedo que tengo yo es dejar a mis hijas solas", dijo la joven que se describió como "muerta en vida" tras perder a su hermana "de una manera tan cruel".

"Voy a seguir estando visible hasta que yo tenga una condena de estas personas que asesinaron a mi hermana, porque es la única manera de que tenga justicia", señaló con firmeza sobre la convicción con la que sigue adelante.

"A casi un año no he podido vivir mi duelo"

En esta búsqueda de justicia, Cristal cuestionó que la entonces pareja de Juan Beltrán —condenada por encubridora— haya quedado en libertad, lamentando además que "ahora se viene otra libertad de una persona muy peligrosa igual y yo quedo a la deriva".

"¿Cómo es posible que las personas queden en libertad? Aquí en Chile se mata, se secuestra (...) se hace lo que quiere, para después quedar en libertad", dijo sin entender el actuar de la justicia.

"Ya a casi un año no he podido vivir mi duelo, porque he tenido que estar presente. Tengo que estar ahí haciendo bulla, metiendo bulla, porque si me quedo callada, si me guardo, puede que esta persona, Juan Beltrán (apodado el "guatón"), no quede (en la cárcel) los años que se merece", señaló finalmente Cristal Aguilera.

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