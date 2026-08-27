Caso Krishna Aguilera: Condenan a 3 años a encubridora del macabro crimen

27 ag. 2026 - 08:49 hrs.

A casi un año de la muerte de Krishna Aguilera Yáñez, el Juzgado de Garantía de San Bernardo condenó en un procedimiento abreviado a K.A.G.O., en calidad de encubridora del delito de homicidio.

La joven, de actualmente 18 años, enfrentó el proceso como menor de edad, aceptó su responsabilidad en los hechos y fue condenada a 3 años de pena mixta, que cumplirá bajo reclusión nocturna y bajo supervisión de Gendarmería.

La sentencia- a la que accedió MEGA Investiga- detalla el paso a paso del macabro crimen de Krishna, quien al momento de su asesinato tenía 19 años, era mamá de una niña de 4 y vivía junto a su familia en la comuna de San Bernardo.

El cronograma del homicidio

La investigación de la Fiscalía Occidente logró establecer que a comienzos de septiembre de 2025, Juan “Guatón” Beltrán, José Montecinos Contreras, alias "El Chino", y Luis Alejandro Inostroza Nawrath, apodado "Krosty", se concertaron a principios para secuestrar y dar muerte a la víctima.

Desde el 18 de septiembre, Inostroza comenzó a excavar una fosa de 1,32 metros de profundidad en el sector de Camino Catemito, en San Bernardo, y compró cal y otros materiales destinados a ocultar el cuerpo.

La madrugada del 5 de octubre ejecutaron el plan. Beltrán, un conocido narcotraficante de la comuna, fue a buscar en su vehículo a Krishna, quien se encontraba en su domicilio. Luego, la llevó a la disco "La Facultad", ubicada en el barrio Bellavista, donde estuvieron hasta cerca de las cinco de la mañana. Posterior a eso, con la joven desorientada e inestable, la subió contra su voluntad al auto, sellando su futuro.

Junto a Montecinos, el Guatón Beltrán trasladó a la víctima a un punto de venta de drogas en calle Los Pirineos, donde permaneció amarrada de pies y puños por menos de dos horas, antes de ser llevada a la fosa en Camino Catemito.

Tras una intensa búsqueda, el cuerpo de la joven fue hallado sin vida el 25 de octubre. Se encontraba semi desnuda, amarrada de cuello, pies y manos, e inhumada clandestinamente con piedras, tierra y cal. El Servicio Médico Legal determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica.

El rol de la condenada

Una vez cometido el homicidio de Krishna, los imputados, junto a otros involucrados, realizaron una serie de maniobras para ocultar los rastros de la víctima, a cambio de pagos en dinero.

Según la investigación, la condenada K.A.G.O. era pareja sentimental de Beltrán, y desde septiembre del año pasado estaba en conocimiento de la intención del sujeto de asesinar a la joven.

Así, el fallo judicial detalla que, mientras ella estaba internada en un centro de rehabilitación de drogas, en la comuna de Paine, fue visitada por su novio y su mamá, donde confesó el crimen.

“El imputado le reconoció que ya había dado muerte a la víctima y que estaba enterrada en un lugar donde nadie la podría encontrar y que se iba a esconder para no ser detenido, pidiéndole que no informara a nadie en relación al delito”.

Pese a estar en conocimiento, la joven que en ese entonces tenía 17 años, ocultó la información a la policía cuando le tomaron declaración, negando saber el paradero de Beltrán y lo que había pasado con Krishna.

En paralelo a esta condena, la investigación sigue adelante respecto al resto de los involucrados en el crimen de la joven.

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