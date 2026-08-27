Homicidio de Ronald Ojeda: PDI traslada a "el turko" bajo máxima seguridad en avión FACh que lo trae desde EEUU

27 ag. 2026 - 09:19 hrs.

Bajo máximas medidas de seguridad y a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), este viernes llegará al país Adrián Rafael Gámez Salas, alias “el turko”, uno de los integrantes de “Los Piratas de Aragua” requerido por la justicia chilena por su presunta participación en el secuestro y homicidio del militar venezolano Ronald Ojeda.

El ciudadano colombiano se encuentra detenido en Estados Unidos y su extradición a Chile ya fue autorizada por las autoridades de ese país. Para concretar su traslado, un equipo de la Policía de Investigaciones (PDI) viajó a territorio estadounidense en una aeronave de la FACh, en medio de un operativo que contempla estrictas medidas de seguridad.

Gámez Salas, también identificado como Gámez Finol, es requerido por la justicia chilena por los delitos de asociación criminal, extorsión, secuestro con homicidio y secuestro extorsivo.

Los detalles de su extradición constan en un documento reservado de Interpol, fechado el 24 de agosto de 2026 y remitido a la Corte de Apelaciones de San Miguel, al que accedió Mega Investiga.

El oficio da cuenta de que Interpol Santiago mantiene coordinaciones con las autoridades estadounidenses para materializar la entrega del imputado y contiene, además, antecedentes sobre las evaluaciones de riesgo realizadas por unidades especializadas y las medidas de seguridad solicitadas para el procedimiento.

Mega Investiga omite deliberadamente los detalles operativos contenidos en la documentación, atendido su carácter reservado y considerando que su divulgación podría interferir con un procedimiento policial que todavía no se ha materializado.

El segundo integrante de Los Piratas que será extraditado

La llegada de “el turko” se produce mientras Chile avanza también en la extradición de otro integrante de Los Piratas de Aragua, célula del Tren de Aragua investigada en Chile por secuestros y homicidios.

Se trata del venezolano Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias “Gocho”, cuya extradición fue autorizada por Colombia y que es requerido por la justicia chilena por los delitos de asociación criminal y secuestro con homicidio.

Su situación consta en un segundo documento reservado de Interpol, también fechado el 24 de agosto de 2026 y remitido a la Corte de Apelaciones de San Miguel, al que accedió Mega Investiga.

Según el oficio, la policía chilena mantiene coordinaciones con su contraparte colombiana para concretar la entrega del requerido durante los próximos días.

Los antecedentes conocidos por Mega Investiga dan cuenta, además, de que la PDI realizó evaluaciones especiales de riesgo y amenazas en torno al procedimiento.

Por razones de seguridad, este medio ha decidido omitir los detalles operativos contenidos en la documentación respecto del despliegue policial previsto para la llegada del imputado a Chile.

De esta forma, las extradiciones de “el turko” y “Gocho”, ambos vinculados a Los Piratas de Aragua y requeridos en Chile en el marco de investigaciones por delitos de alta gravedad, entraron en su fase final. La primera se concretará este viernes con la llegada desde Estados Unidos de Gámez Salas bajo un operativo de máxima seguridad.

Este jueves a las 17:00 horas parte el avión desde Miami y hace una escala en Colombia para buscar a Carrillo, y este viernes ambos aterrizarían en suelo chileno. Un equipo multidisciplinario de la PDI viajó para la operación.