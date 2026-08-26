Se vuelca balsa con universitarios durante actividad en río Liucura en Pucón: Hay un estudiante fallecido

26 ag. 2026 - 14:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente ocurrido este miércoles durante una actividad académica mantiene un amplio operativo de emergencia en la comuna de Pucón, región de La Araucanía, luego que una balsa con estudiantes universitarios de la Universidad de La Frontera se volcara en el río Liucura.

Un estudiante falleció en el accidente

El hecho se registró en el sector alto del río, donde un grupo compuesto por 14 estudiantes y cuatro docentes, dividido en dos balsas, desarrollaba actividades de rafting cuando se produjo la emergencia.

Luego que una de las embarcaciones volcara en el río, Carabineros fue alertado del accidente y concurrió al lugar, verificando el fallecimiento de una persona adulta.

"Se informa el lamentable fallecimiento de un estudiante de 34 años perteneciente a la Universidad La Frontera", indicó el capitán Danilo Rojas, de la 9ª Comisaría de Pucón.

"Se encontraba realizando descenso por rafting en el río Liucura. Él cae del bote y es arrastrado por el río, siendo encontrado un kilómetro aproximadamente más abajo", agregó.

De acuerdo al municipio de Pucón, hasta el sector llegaron equipos de Bomberos, Carabineros, SAMU y la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), quienes desplegaron un operativo para atender la emergencia.

Universidad instruyó sumario administrativo

Por medio de un comunicado, la Universidad de La Frontera, junto con lamentar la muerte de uno de sus estudiantes, indicó que la víctima era alumno de la carrera de Técnico Guía de Turismo Aventura.

Según explicó la casa de estudios, el accidente se produjo "durante una actividad lectiva desarrollada a 14 km de Pucón".

El hecho también dejó a otros tres estudiantes lesionados, quienes fueron llevados hasta el Hospital San Francisco de la comuna para ser atendidos.

"Como comunidad universitaria, expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos, a sus compañeros, docentes y a quienes compartieron con él su vida universitaria", expresó el establecimiento.

En el escrito, agregaron que han dispuesto medidas de acompañamiento a los estudiantes y miembros de la comunidad universitaria que se han visto afectados; y han instruido un sumario administrativo y una auditoría interna para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.