Bailarina chilena es encontrada fallecida en hotel de Brasil: Viajó para participar de importante torneo de danza

26 ag. 2026 - 13:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una chilena de 32 años, Silvia Gatica Pérez, fue encontrada sin vida al interior de la habitación del hotel en que se hospedaba en Salvador de Bahía, Brasil, país al que había viajado para participar de un prestigioso torneo de danza.

Según reportaron sus compañeros de equipo, Gatica los dejó para ir a descansar a su habitación. Sin embargo, al ver que no regresaba, fueron a buscarla y la encontraron inconsciente.

Pese a que llamaron al Servicio de Atención Móvil de Urgencia local (Samu), los equipos de emergencia constataron su fallecimiento.

La investigación por la muerte de chilena

Gatica, que además se desempeñaba como profesora de danza, viajó junto a más de 30 personas a Brasil para participar en el FitDance Con 2026, un multitudinario evento de baile que se realiza en el Centro de Convenciones de Salvador, según informó el periódico local Massa de Salvador de Bahía.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, se informó: "La Cancillería se encuentra en contacto con los familiares de la connacional fallecida en Salvador de Bahía, para poder prestarle la asistencia consular correspondiente. De la misma forma, el Consulado General de Chile en Río de Janeiro está realizando gestiones ante las instituciones respectivas en Brasil para asistir a la familia".

La policía cree que es posible que haya sufrido una crisis epiléptica, pero la causa de la muerte de Gatica aún no ha sido confirmada. Además, reportes iniciales indican que no se encontraron señales de violencia en el lugar de su fallecimiento.