Estas son las películas chilenas que buscan llegar a los Oscar y los Goya

26 ag. 2026 - 13:58 hrs.

Chile ya tiene sus cartas para la próxima temporada de premios internacionales. “El Deshielo”, de Manuela Martelli, representará al país en la carrera por el Oscar a Mejor Película Internacional, mientras que “Hangar Rojo”, de Juan Pablo Sallato, competirá como representante chilena en los Premios Goya.

La selección fue anunciada por la Academia de Cine de Chile, lo que dio inicio al recorrido de ambas producciones hacia los dos certámenes. Las dos tuvieron su estreno mundial durante 2026 en festivales de relevancia internacional: la primera en Cannes y la segunda en la Berlinale.

“Han sido días de ver excelentes estrenos nacionales. Por primera vez en la historia la mitad de las películas postulantes fueron dirigidas por mujeres”, destacó Gabriel Díaz, presidente de la Academia de Cine de Chile.

“El Deshielo”

La cinta de Manuela Martelli transcurre en 1992 y sigue a Inés, una niña de nueve años que pasa una temporada en el hotel de sus abuelos, en la montaña. Allí conoce a Hanna, una adolescente alemana que llegó junto a un grupo de jóvenes esquiadores.

La desaparición de Hanna cambia la rutina del hotel y lleva a Inés a observar de otra manera el mundo de los adultos que la rodean. La película tuvo su estreno mundial en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes y llegará a los cines chilenos el 3 de septiembre.

Tras la elección, Martelli manifestó: “Estoy muy contenta y profundamente agradecida por esta nominación. Es un gran honor que nuestros colegas nos hayan elegido para representarlos”.

“Hangar Rojo”

En “Hangar Rojo”, Juan Pablo Sallato reconstruye las horas previas y posteriores al golpe militar de 1973 desde el interior de una institución de la Fuerza Aérea.

La historia se centra en el capitán Jorge Silva, quien está al frente de una escuela de aviación que comienza a ser utilizada como lugar de detención de prisioneros. Desde su experiencia, la película aborda el conflicto entre la obediencia militar y la responsabilidad individual.

La producción tuvo su estreno mundial en la Berlinale, en febrero de 2026. Desde entonces, según Sallato, ha recorrido cerca de 40 festivales, obtenido 19 premios internacionales y llegado comercialmente a España e Italia.

“Es una enorme alegría y un honor que Hangar Rojo haya sido elegida para representar a Chile en los Premios Goya”, expresó el director. La película llegará a las salas nacionales el 1 de octubre.