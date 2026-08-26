Lluvia en Santiago: Jaime Leyton revela cuántos milímetros se registrarán y la hora de mayor intensidad de las precipitaciones

26 ag. 2026 - 09:42 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, Santiago tendrá una jornada marcada por lluvias intermitentes. El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, reveló la cantidad de lluvia que caerá en la capital en un día de cielos completamente nublados y ambiente húmedo.

Además, el experto señaló que la temperatura oscilará entre los 11°C y 15°C, mientras que el viento será considerablemente más débil que la jornada anterior, con ráfagas de hasta 18 km/h.

¿Cuánta lluvia caerá en Santiago?

En su reporte para Mucho Gusto, Leyton informó que este miércoles caerán cerca de 3 milímetros de agua. Además, detalló que las precipitaciones estarán presentes durante gran parte de la jornada, aunque el momento de mayor intensidad será entre las 14:00 y 15:00 horas.

"Vamos a tener unos 3 milímetros en total. Podríamos decir que se va a intensificar después del almuerzo, 2 o 3 de la tarde. Va a caer un poquito más, pero no generalizado", señaló el meteorólogo.

El especialista añadió que el panorama será muy distinto al de este martes, cuando el viento catabático alteró el ciclo normal de las temperaturas.

“Hoy día, con esta lluvia débil y ocasional, volvemos a la normalidad del ciclo diario, con la mínima en la mañana y la máxima en la tarde, a diferencia del día de ayer (martes) ”, concluyó.