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Emiten aviso de marejadas para casi todo el país: Revisa cuándo se registrará el fenómeno

¿Qué pasó?

El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso emitió este martes un aviso de marejadas para varias regiones de la zona norte, centro y sur del país en los próximos días. 

¿Cuándo y dónde se registrarán las marejadas?

De acuerdo al organismo, el evento se presentará desde este miércoles 26 hasta el viernes 28 de agosto, originado por un sistema frontal. Tanto los días de inicio como de término variarán dependiendo de la zona.

En total, serán 14 regiones las que se verán afectadas: Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

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Marejadas por sistema frontal en el sur

El jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, capitán de fragata Carlos Gaete Mundaca, explicó que, debido a un sistema frontal en la zona sur del país, se esperan "marejadas con dirección del oeste a suroeste a contar del día miércoles 26 de agosto en nuestro litoral".

Este fenómeno afectará "desde Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección", agregó la autoridad.

Se estima que el mayor desarrollo de este evento se presente durante las horas de pleamar o altas mareas, entre las 10:00 y 11:00 horas como marea primaria y entre las 22:00 y 23:00 horas como pleamar secundaria.

Las marejadas por zona y hora de condición más intensa

Golfo de Penas a Constitución: 

Miércoles 26 de agosto (PM) al jueves 27 de agosto

  • 10:00 a 12:00 hrs. (marea alta).
  • 20:00 a 00:00 hrs. (marea alta).

Constitución a Coquimbo:

Jueves 27 de agosto (AM) al viernes 28 de agosto

  • 09:00 a 11:00 hrs. (marea alta).
  • 21:00 a 23:00 hrs. (marea alta).

Coquimbo a Arica:

Jueves 27 de agosto (PM) al viernes 28 de agosto

  • 09:00 a 11:00 hrs. (marea alta).
  • 21:00 a 23:00 hrs. (marea alta).

Archipiélago de Juan Fernández:

Miércoles 26 de agosto (PM) al jueves 27 de agosto

  • 10:00 a 11:00 hrs. (marea alta).
  • 22:00 a 23:00 hrs. (marea alta).

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Se hace llamado a la precaución

La autoridad marítima hizo un llamado a la comunidad a actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas y evitar el tránsito por sectores rocosos.

Además, se recomienda no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.

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