Sigue EN VIVO el react de Volverías con tu ex? 2: Mariano y Nico Solabarrieta se enfrentarán a gritos

26 ag. 2026 - 21:30 hrs.

Una nueva e intensa noche se vivirá Volverías con tu ex? 2 y podrás seguir todo lo que sucederá a través del react a través de nuestra señal digital, a través de YouTube en @megaoficial.

Danilo 21, Eskarcita y Poli Flores se encargarán de comentar todos los pormenores de las actividades, además de leer a los usuarios del querido chat, quienes podrán interactuar con lo que sucederá a través de las pantallas de Mega.

¿Qué pasará esta noche en el reality?

Esta noche en Volverías con tu ex? 2 el ambiente se pondrá tenso desde el inicio cuando Mariano Brozincevic encare a Nicolás Solabarrieta por intentar hacer trampa durante la explicación de la sexta competencia de duplas. "Cierra el o..., ¿qué te andai metiendo en mis h…?", le responderá Nico, desatando un cruce que obligará a Tom a intervenir para evitar que pase a mayores.

Los insultos no tardarán en escalar. "Viejo patético", le lanzará Solabarrieta, mientras Mariano se levantará la polera para mostrar sus abdominales y responderle "acá está tu viejo de m…". Nico cerrará el enfrentamiento con una provocación directa a su historia personal: "Apareció el chamán, tanta cagadita que se mandó que se tuvo que convertir en chamán", le gritará a lo lejos.

Más tarde, Kaoto le confesará a Nico y Guarén que su relación con Ludmila está avanzando y que la patinadora rusa ya dio por terminado el pacto que tenía con Álvaro Ballero de no besarse con nadie. "Ella ya me dijo 'yo te voy a dar un beso cuando lo sienta, sí o sí'. Duerme abrazada conmigo, hoy me agarró la cara y fue como 'me lo va a poner', pero me lo pone al lado; todavía no", revelará Kaoto entre risas.

Cuándo y dónde ver Volverías con tu ex? 2 en vivo

El capítulo de esta noche de Volverías con tu ex? 2 se emite por Mega. El programa puede seguirse en vivo y de forma gratuita a través de Mega.cl y en el canal de YouTube MEGA Oficial.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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