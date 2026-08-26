Rescatan a dos trabajadores lesionados tras deslizamiento de tierra en una excavación en Valparaíso

26 ag. 2026 - 21:45 hrs.

¿Qué pasó?

Dos trabajadores resultaron lesionados la tarde de este miércoles luego de que se produjera un deslizamiento de tierra mientras realizaban labores dentro de una excavación en Valparaíso.

Según informó Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 19:10 horas, en la intersección de avenida Errázuriz con calle Melgarejo.

En el lugar se desarrollaban obras en el bandejón central y ambos trabajadores se encontraban al interior de un orificio.

De acuerdo con la institución policial, en ese momento, por motivos que se investigan, se produjo un deslizamiento de material que dejó lesionadas a las dos víctimas.

Excavación era de cuatro metros de profundidad

Radio Bío Bío consignó que la excavación tenía una profundidad aproximada de cuatro metros y que en el sector se ejecutaban obras relacionadas con un colector de aguas lluvias.

"Por lo que tengo entendido, estaban haciendo apuntalamiento para que la tierra no se viniera hacia ellos", señaló el capitán de la Segunda Compañía de la Bomba Germana de Valparaíso, Rodrigo Becerra.

Sin embargo, indicó que "por la vibración de la vía Errázuriz, tanto de Valparaíso como hacia Viña del Mar, se produjo este deslizamiento de tierra, lo que cayó sobre estos dos trabajadores".

Tras el accidente, equipos de Bomberos y personal del SAMU participaron en las labores de rescate. Los trabajadores fueron posteriormente trasladados al Hospital Carlos Van Buren para constatar sus lesiones.

Carabineros indicó que ambos permanecían fuera de riesgo vital y que sus lesiones son de carácter reservado.

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