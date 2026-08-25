Más de 550 mil personas tienen saldo listo para retirar en la AFC: Estas son las condiciones para pedir el pago

25 ag. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

Más de 550 mil personas pensionadas que están afiliadas al Seguro de Cesantía todavía mantienen dinero en su Cuenta Individual de Cesantía (CIC) y pueden solicitar el retiro de todo el saldo acumulado en un solo pago.

Desde la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC Chile) explicaron que este beneficio está disponible para quienes ya se encuentran pensionados, independiente de si continúan o no trabajando.

Pedro Cornejo, gerente de Operaciones y Servicios de AFC, explicó que “al pensionarse, los afiliados al Seguro de Cesantía pueden retirar todo su saldo acumulado a la fecha, independiente de si se encuentran o no trabajando. En promedio, este grupo registra un saldo acumulado cercano a los $300.000”.

El trámite puede realizarse una vez recibido el primer pago de la pensión por parte de la AFP o institución previsional correspondiente.

“Esta solicitud se puede realizar muy fácilmente desde el celular, por lo que invitamos a los afiliados que ya se encuentren pensionados a revisar su saldo en afc.cl, ingresando con su ClaveÚnica o clave de AFC”, destacó Cornejo.

¿Quiénes pueden retirar el saldo de la AFC?

El beneficio está dirigido a pensionados que mantengan dinero en su Cuenta Individual de Cesantía. Pueden solicitarlo quienes reciban una pensión pagada por una AFP, ya sea por:

Vejez, a la edad legal o anticipada.

Invalidez total.

Invalidez parcial definitiva con saldo retenido liberado.

Enfermedad terminal, de acuerdo con la Ley 21.309.

Pensión de CAPREDENA.

Pensión de DIPRECA.

Pensión del régimen previsional antiguo (IPS).

¿Cómo retirar el dinero de la AFC?

El trámite puede realizarse de manera online, ingresando a afc.cl con ClaveÚnica o clave AFC.

Una vez dentro de la plataforma, se debe seleccionar la opción “Retirar saldo pensionado”, donde el afiliado podrá revisar cuánto dinero tiene disponible, correspondiente a sus cotizaciones y la rentabilidad acumulada.

Luego deberá autorizar el uso de la información de su AFP, completar sus datos y seleccionar el método de pago. La cuenta bancaria utilizada para la transferencia debe estar a nombre del afiliado y no puede ser bipersonal.

También deberá actualizar sus datos de contacto y validar su identidad mediante un reconocimiento facial realizado desde el teléfono celular, para verificar que quien solicita el retiro es efectivamente el afiliado.

Una vez aprobada la solicitud, AFC enviará un correo electrónico informando la confirmación del retiro y la fecha en que se realizará el pago.

¿Qué documentos se necesitan?

Si la pensión fue otorgada por una AFP, no es necesario subir documentación, debido a que AFC dispone de los datos de manera automática. En estos casos, el afiliado solo debe contar con su cédula de identidad vigente.

En cambio, quienes reciben una pensión de una institución distinta a una AFP, como IPS, CAPREDENA o DIPRECA, deberán presentar documentación que acredite su pensión. La plataforma solicitará la última liquidación de pago y el certificado de resolución de pensión emitido por la respectiva institución previsional.

¿Se puede hacer el trámite presencial?

Sí. AFC cuenta con 53 sucursales a lo largo del país para realizar el trámite de manera presencial. La recomendación es reservar previamente una hora de atención a través de su sitio web (en ese enlace).

En este caso, el afiliado debe llevar obligatoriamente su cédula de identidad vigente. Si recibe una pensión que no es pagada por una AFP, también deberá presentar la última liquidación de pago y el certificado de resolución de pensión correspondiente.

Todo sobre Seguro de Cesantía