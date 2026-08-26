Auto con daños y antecedente por conducir ebrio: Las claves de la captura del presunto autor del atropello mortal de Paz Ramírez

26 ag. 2026 - 20:45 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros entregó detalles sobre el conductor detenido por su presunta responsabilidad en el atropello y muerte de Paz Ramírez, productora audiovisual de 39 años y hermana de las actrices María José y Ángela Prieto.

El accidente ocurrió el domingo 23 de agosto en la comuna de Providencia, cuando la víctima cruzaba junto a su perro y un acompañante por la intersección de Andrés Bello con Manuel Montt. Tras el hecho, el conductor se dio a la fuga.

La captura del sospechoso se registró en un departamento ubicado en calle Merced, en el centro de Santiago, tras una orden emanada por el 8° Juzgado de Garantía a petición del Ministerio Público. En el lugar también se incautó el vehículo.

¿Qué se sabe sobre el conductor detenido?

El teniente coronel Mario Ugarte, de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT), indicó que el detenido es un ciudadano chileno de 53 años de edad y que mantiene un antecedente por conducción en estado de ebriedad.

El uniformado agregó que, tras las labores investigativas de la SIAT y el OS-9, "se posicionó este vehículo acá en la comuna de Santiago Centro, con todos los rastros, huellas, indicios, que nosotros logramos recuperar", además de declaraciones de testigos e imágenes de cámaras de seguridad.

La autoridad indicó que, aunque la participación del hombre en el fatal atropello debe ser corroborada, "todo apunta, en la arista investigativa, a que se trataría de la persona que iba conduciendo al momento del incidente".

Asimismo, el funcionario indicó que el vehículo encontrado, que estaría a nombre de la persona, "mantiene un daño en la parte frontal, lo cual, en primera instancia, es atribuible a la participación en un accidente de tránsito".

Además, señaló que el automóvil se mantenía estacionado con el capó hacia la pared, por lo que a simple vista eran imperceptibles los daños que presentaba.

En esa línea, remarcó que su unidad está "haciendo match con las piezas que se lograron recuperar en el momento del accidente, cuyos resultados están siendo periciados".