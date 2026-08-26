Tenía 34 años y quería ser Guía de Turismo Aventura: ¿Qué se sabe del estudiante fallecido mientras hacía rafting en río de Pucón?

26 ag. 2026 - 17:32 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción ha causado la muerte de un estudiante universitario mientras hacía rafting durante una actividad académica en la comuna de Pucón, región de La Araucanía.

La víctima se trasladaba por el río Liucura en una balsa, junto a compañeros y docentes, cuando la embarcación volcó y el estudiante fue arrastrado por la corriente.

Había vuelto a estudiar este año después de haber congelado

El fallecido fue identificado como Marcelo Nicolás Fuentealba Chávez, estudiante de 34 años de edad de la Universidad de La Frontera.

Según informó la casa de estudios, la víctima cursaba la carrera de Técnico Guía de Turismo Aventura en la sede de Pucón.

Una de las asignaturas de esa carrera consistía precisamente en realizar una actividad deportiva en el agua, por lo que el accidente ocurrió durante un ejercicio académico habitual.

De acuerdo a información recabada por Meganoticias, el alumno, quien sería de Viña del Mar, anteriormente había congelado sus estudios y recién había retomado este año.

Tras el accidente, Marcelo Fuentealba fue trasladado de urgencia hasta el Hospital San Francisco; sin embargo, llegó sin signos vitales. Se espera que el cuerpo sea trasladado al Servicio Médico Legal (SML) para su autopsia.

Universidad instruyó sumario administrativo

Por medio de un comunicado, la Universidad de La Frontera, junto con lamentar la muerte de la víctima, informó que el hecho también dejó a otros tres alumnos lesionados.

"Como comunidad universitaria, expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos, a sus compañeros, docentes y a quienes compartieron con él su vida universitaria", expresó el establecimiento.

En el escrito, agregaron que han dispuesto medidas de acompañamiento a los estudiantes y miembros de la comunidad universitaria que se han visto afectados; y han instruido un sumario administrativo y una auditoría interna para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.