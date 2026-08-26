Servipag busca trabajadores y contempla trabajo híbrido: Revisa las ofertas laborales

26 ag. 2026 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

El desempleo a nivel nacional llegó a un 9,4% por lo que son muchos los chilenos están pendientes de las oportunidades de trabajo que ofrece el mercado.

En ese contexto, Servipag mantiene disponibles diferentes ofertas laborales en la Región Metropolitana, con un modelo de trabajo híbrido, es decir, combina el teletrabajo con la presencialidad.

El perfil de trabajador que busca Servipag

Entre las vacantes aparecen cargos destinados a diferentes profesiones, como dirección audiovisual, publicidad, administración e ingenierías comercial, industrial o en logística, además de otras carreras afines.

Se trata de puestos de tiempo completo, que piden al menos tres años de experiencia en las áreas correspondientes.

Las ofertas laborales de Servipag

De acuerdo con las ofertas disponibles en Laborum, entre los cargos que aparecen actualmente se encuentran:

Category Manager (apto para personas con discapacidad)

Especialista de comunicaciones (apto para personas con discapacidad)

Ejecutivo de nuevos negocios

¿Cómo postular a los trabajos?

Para conocer los requisitos de cada oferta laboral y postular, puedes hacerlo a través de ESTE LINK.

Cabe señalar que para cada puesto se encuentra solo una vacante disponible.

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