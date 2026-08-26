Detienen a conductor que habría atropellado y dado muerte a Paz Ramírez, hermana de María José Prieto

26 ag. 2026 - 17:58 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles se confirmó la detención del presunto responsable del fatal atropello de Paz Ramírez, productora audiovisual de 39 años y hermana de las actrices María José y Ángela Prieto.

El accidente ocurrió la tarde del domingo en Providencia, en la intersección de Andrés Bello con Manuel Montt, cuando la víctima cruzaba junto a su perro y un acompañante. Tras el hecho, el conductor se dio a la fuga.

¿Qué se sabe sobre el detenido?

Desde Carabineros señalaron que el sospechoso corresponde a un ciudadano chileno, de 53 años de edad y que mantiene antecedentes por conducción en estado de ebriedad.

Una vez que se determinó la identidad del conductor y su paradero, el órgano persecutor solicitó verbalmente al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago la orden de detención.

Posteriormente, un equipo del OS9 de Carabineros y la fiscalía se dirigió al lugar en donde supuestamente se encontraba el presunto responsable.

Así, su captura se concretó al interior de su departamento, ubicado en calle Merced, en el centro de Santiago. En ese lugar también se ubicó el vehículo.

La audiencia de formalización se llevará a cabo la tarde del jueves. En la instancia, se darán a conocer los detalles de las diligencias y la medida cautelar.