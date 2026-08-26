Balean a hombre fuera de vivienda en Conchalí: ataque habría buscado convertir el inmueble en punto de venta de droga

26 ag. 2026 - 07:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de sujetos balearon a un hombre de 61 años al salir de una vivienda en Conchalí. La principal hipótesis es que los delincuentes buscaban apropiarse de la casa para convertirla en un punto de venta de drogas.

El ataque ocurrió cuando la víctima salió a la calle tras escuchar gritos provenientes del exterior. En ese momento, uno de los individuos sacó un arma de fuego y efectuó al menos seis disparos, impactándolo en el abdomen.

El hombre fue trasladado por un familiar hasta el Hospital San José, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece fuera de riesgo vital.

Buscarían tomarse la vivienda para convertirla en un punto de venta de droga

El ataque ocurrió cerca de las 23:00 horas, cuando, según los antecedentes, "la víctima, un chileno de 61 años de edad que se encontraba al interior del inmueble, escucha fuertes gritos. Al salir, se percata de la presencia de tres sujetos, quienes lo invitan a acercarse", relató el subcomisario Sebastián Duck de la Brigada de Homicidios Centro Norte.

Tras esto, uno de los sujetos efectuó la seguidilla de disparos, de los cuales uno impactó a la víctima antes de que el grupo escapara.

Sobre el motivo del ataque, el subcomisario explicó: "La víctima reside hace un par de años en ese inmueble junto a su pareja, y por misma declaración de él, habría usurpado el inmueble y ese sería el móvil, por cuanto estas tres personas habrían intentado apropiarse del lugar para utilizarlo como punto de venta de droga".

Entre las evidencias que analizará la Fiscalía ECOH junto a la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, se encuentran las grabaciones de cámaras de seguridad que registraron los disparos, con el fin de dar con el paradero de los responsables del ataque que se dieron a la fuga.