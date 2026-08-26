Incendio en vivienda de Conchalí deja un fallecido

26 ag. 2026 - 06:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio mantiene un operativo de Bomberos en la comuna de Conchalí, donde una persona fue encontrada fallecida en el interior de la vivienda afectada por las llamas.

La emergencia ocurrió en el pasaje Marcela con San Fernando de la comuna. Al ingresar al inmueble para controlar el fuego, voluntarios de Bomberos hallaron el cuerpo de la víctima.

En tanto, el fuego ya fue controlado, mientras continúan las labores para determinar las circunstancias en que se inició el siniestro.

Vecinos reportaron música en el inmueble afectado

De acuerdo con los antecedentes preliminares, en la vivienda donde se originó el incendio presuntamente se estaba realizando una celebración. Vecinos señalaron haber escuchado música proveniente del inmueble hasta altas horas de la noche.

Por ahora, se desconoce el origen del fuego y está por definirse el organismo que quedará a cargo de las diligencias para esclarecer la muerte de la persona encontrada en el lugar.