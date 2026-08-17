Gran incendio afecta a viviendas en Iquique: Columna de humo es vista desde varios puntos de la ciudad

17 ag. 2026 - 02:56 hrs.

¿Qué pasó?

En la madrugada de este lunes, un incendio estructural se registró en la comuna de Iquique, región de Tarapacá, afectando al menos dos viviendas.

Las llamas afectaron al sector de Piloto Pardo con 12 de febrero, hasta donde se trasladó personal de emergencias.

¿Qué se sabe del incendio?

Hasta el momento, no se han informado las circunstancias en que se originó el siniestro, el cual provocó una gran columna de humo que es vista desde distintos puntos de la ciudad.

Voluntarios de Bomberos se trasladaron hasta el lugar para trabajar en controlar las llamas, mientras que se declaró Segunda Alarma de Incendio.

Por ahora, no se han reportado personas lesionadas.