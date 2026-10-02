Fatal accidente en La Florida: Niña de 1 año muere tras ser atropellada por su padre en un presunto descuido

02 oct. 2026 - 22:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente ocurrido en la calle Pillán, en la comuna de La Florida, ha generado consternación luego de conocerse que durante la tarde de este viernes, un hombre atropelló en un presunto descuido a su hija de 1 año y 4 meses.

La menor fue trasladada de inmediato por su mismo padre al Hospital La Florida, donde se constataron lesiones graves y riesgo vital.

Horas más tarde, el personal médico dio cuenta del fallecimiento de la menor producto de las lesiones.

Qué se sabe del accidente

El capitán Germán Pardo de la 61 Comisaría de La Florida, señaló: "Se verifica con el padre de la menor quien manifiesta que momentos antes, mientras llegaba al domicilio de su suegra a dejar a su hija de un año cuatro meses, de igual manera a su esposa. Al retirarse, no se percatan de que la hija sigue a la madre y al dar marcha al vehículo, lamentablemente la atropella"

Por instrucción del Ministerio Público, personal del SIAT está realizando las diligencias como pericia mecánica, el levantamiento planimétrico de la escena, las entrevistas a posibles testigos presenciales para poder establecer la dinámica en que ocurrió el grave hecho.

El teniente Felipe Lorca de la prefectura SIAT, indicó: "Como institución, hacemos un llamado a los conductores a verificar siempre su entorno antes de iniciar una conducción con la finalidad de evitar accidentes".