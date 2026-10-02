Los 35 notarios, conservadores y archiveros que dejaron sus cargos: El mayor tiene 96 años y tres ejercían los tres puestos

02 oct. 2026 - 16:34 hrs.

El mayor tiene 96 años y tres ejercían tres cargos a la vez: los 35 notarios, conservadores y archiveros que dejaron sus funciones.

Alfonso Barrientos, conservador y archivero de Los Andes, es el funcionario de mayor edad entre los 35 notarios, conservadores y archiveros que debieron dejar sus cargos. Tiene 96 años y, desde las 23:59 de ayer, ya no puede ejercer, en cumplimiento de la Ley N° 21.772, que fijó en 75 años el límite de edad para desempeñar estas funciones.

Barrientos no era el único que ejercía más de un cargo. Además de casos de conservadores que también eran archiveros o notarios, en Quirihue, Laja y Collipulli un mismo titular reunía las tres funciones: Conservador, Archivero y Notario.

Los decretos de cese fueron cursados por el Ministerio de Justicia. El de Luis Maldonado, conservador de Santiago, fue firmado en julio para asegurar la continuidad del servicio. Este viernes, pese al término de sus funciones, Maldonado acudió a las oficinas que dirigió durante 29 años.

Pasado el mediodía, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, llegó al edificio del Sistema de Alta Dirección Pública para entregar al director del Servicio Civil, Francisco Lea-Plaza Edwards, los 35 perfiles profesionales que deberán cumplir quienes postulen a las vacantes. La selección de los nuevos titulares se realizará mediante concurso público.

Los perfiles son reservados, explicaron, para evitar que algún postulante acceda a información privilegiada durante el proceso.

Los funcionarios que dejaron sus cargos son:

Alfonso Barrientos, Conservador y Archivo de Los Andes, 96 años.

Cesira Figari, Conservador y Archivo de Coquimbo, 88 años.

César Fuentes, Conservador y Archivo de San Carlos, 87 años.

Juan Facuse, 1ª Notaría de Santiago, con asiento en Macul, 85 años.

Ítalo Vani, Conservador de San Felipe, 85 años.

Omar Retamal, 1ª Notaría de Talcahuano, 85 años.

Hugo Marín, Notaría, Conservador y Archivo de Collipulli, 85 años.

Ricardo Valderrama, Conservador de Valparaíso, 84 años.

Salvador Serey, Conservador y Archivo de Illapel, 83 años.

Pedro Domínguez, 1ª Notaría de Curicó, 83 años.

María Elena Pezoa, Conservador y Archivo de Curacautín, 83 años.

Heriberto Barrientos, 3ª Notaría de Puerto Montt, 83 años.

Alina Morales, Conservador de La Ligua, 82 años.

Ramón García, 7ª Notaría de Concepción, 82 años.

Luis Maldonado, Conservador de Santiago, 81 años.

Julio Abasolo, 2ª Notaría y Conservador de Antofagasta, 81 años.

Jorge Carvallo, 2ª Notaría y Conservador de Santa Cruz, 81 años.

Juan San Martín, 43ª Notaría de Santiago, 80 años.

Enso González, Conservador y Archivo de Pozo Almonte, 80 años.

Lidia Chahuán, Notaría de La Calera, 80 años.

Lautaro Riesco, Conservador y Archivo de Yungay, 80 años.

Raúl Leiva, Notaría, Conservador y Archivo de Quirihue, 80 años.

Juan Antonio Puga, Notaría, Conservador y Archivo de Laja, 80 años.

Eduardo Díaz, 34ª Notaría de Santiago, 79 años.

Carmen Escobillana, Conservador de La Calera, 79 años.

Benjamín Vergara, Conservador y Archivo de Puerto Varas, 79 años.

Eugenio Camus, 3ª Notaría de Puente Alto, 78 años.

Amelia Gálvez, Conservador y Archivo de San Bernardo, 78 años.

Néstor Araya, 3ª Notaría de Iquique, 78 años.

Onofre Silva, 1ª Notaría de Punta Arenas, 78 años.

Linda Bosch, 20ª Notaría de Santiago, 76 años.

Esteban Ejsmentewicz, Conservador de San Miguel, 76 años.

Rosemarie Mery, 1ª Notaría y Conservador de Melipilla, 76 años.

David Garretón, Conservador y Archivo de Los Ángeles, 76 años.

Ricardo Fontecilla, 2ª Notaría de Puerto Varas, con asiento en Llanquihue, 75 años.

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