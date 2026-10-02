Temblor sacude a la zona central: Revisa cuál fue la magnitud del sismo

02 oct. 2026 - 14:32 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este viernes se registró un sismo de magnitud 4,5 en la región de Valparaíso, cuando el reloj marcaba las 14:28 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 5 kilómetros al oeste de Quintero, a 28,5 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.