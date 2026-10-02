Temblor sacude a la zona central: Revisa cuál fue la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este viernes se registró un sismo de magnitud 4,5 en la región de Valparaíso, cuando el reloj marcaba las 14:28 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 5 kilómetros al oeste de Quintero, a 28,5 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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