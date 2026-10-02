Estuvo más de 40 años en prisión y podría haber sido por error: Fue liberado tras nuevos exámenes de ADN

02 oct. 2026 - 15:16 hrs.

Douglas Stewart Carter, un hombre de 71 años, recuperó su libertad en Estados Unidos después de pasar 41 años en el corredor de la muerte, tras ser condenado por el asesinato de una mujer en 1985. Su salida de prisión se produjo luego de que nuevos análisis de ADN no lo vincularan con evidencias encontradas en la escena del crimen.

El caso, que se remonta a febrero de 1985, volvió a cobrar relevancia después de que la justicia de Utah ordenara un nuevo juicio, a raíz de antecedentes relacionados con la investigación original y los testimonios que sustentaron la condena.

Fue condenado a muerte por el asesinato de una mujer

Carter fue encarcelado por el asesinato de Eva Olesen, quien fue apuñalada en reiteradas ocasiones y posteriormente recibió un disparo en la nuca en su vivienda de Provo, en el estado de Utah.

En ese entonces, la policía sospechaba que el hombre había cometido el crimen durante un robo. Sin embargo, Carter siempre sostuvo que era inocente y afirmó que la confesión que firmó durante un interrogatorio en Nashville, Tennessee, había sido obtenida bajo coacción.

Aunque no existían pruebas físicas que lo vincularan directamente con el lugar del asesinato, un jurado lo declaró culpable basándose en esa confesión y en las declaraciones de dos testigos que aseguraron que se había jactado del crimen.

Los testimonios y las nuevas pruebas de ADN

Con el paso de los años, los dos testigos modificaron sus declaraciones y afirmaron que habían recibido instrucciones para mentir durante el juicio. También denunciaron que la policía les habría entregado dinero y regalos, además de amenazarlos con deportarlos si no declaraban contra Carter.

A raíz de estos antecedentes, el Tribunal Supremo de Utah ordenó el año pasado que se realizara un nuevo juicio, luego de determinar que existían motivos relacionados con la conducta de los investigadores que debían ser revisados.

Posteriormente, nuevos análisis de ADN descartaron a Carter como posible coincidencia con la sangre encontrada en el pomo de una puerta y el material genético recuperado del mango del cuchillo utilizado en el ataque.

Recuperó su libertad bajo fianza a la espera de un nuevo juicio

El lunes 28 de septiembre, un juez concedió la libertad bajo fianza a Carter, pese a la oposición de la familia de la víctima. Como condición para permanecer fuera de prisión, deberá utilizar una tobillera electrónica.

Theresa Olesen, nuera de Eva Olesen, manifestó durante la audiencia que su familia tenía serias preocupaciones por la liberación del hombre y consideró que debía permanecer en prisión preventiva mientras se desarrolla el nuevo proceso judicial.

Por su parte, el abogado defensor Neal Hamilton solicitó que se desestimara el caso y cuestionó la investigación que terminó con la condena de su representado.

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