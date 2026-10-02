Taiwán recibe sus dos primeros aviones de combate F-16V fabricados en EEUU

02 oct. 2026 - 03:08 hrs.

¿Qué pasó?

Taiwán recibió este viernes sus dos primeros aviones de combate F-16V de fabricación estadounidense, en un momento en que esa isla democrática reclamada por China moderniza sus capacidades militares para disuadir un posible ataque de Pekín.

Los cazas aterrizaron en la base aérea de Taiwán en Taitung, en la costa sureste, al mediodía (04H00 GMT), constató un periodista de la Agence France-Presse.

China afirma que Taiwán forma parte de su territorio y ha amenazado incluso con usar la fuerza para tomar su control, por lo que el gigante asiático se opone a la venta de armas de Estados Unidos a la isla.

La legislación estadounidense obliga a suministrar armas a Taiwán, que tiene un presidente y un parlamento elegidos democráticamente, para su defensa.

El acuerdo con EEUU

En este caso, las dos aeronaves forman parte de un acuerdo de 8.000 millones de dólares por 66 F-16V, aprobado durante el primer mandato del presidente Donald Trump, y cuya entrega está prevista para este año.

Su llegada se produce mientras Taiwán espera la aprobación de Washington de un paquete de armas separado de 14.000 millones de dólares.

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