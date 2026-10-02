Caso Ronald Ojeda: Las declaraciones del juicio
02 oct. 2026 - 00:23 hrs.
A más de 2 años del crimen del exmilitar Ronald Ojeda, la justicia declaró culpable al primer extraditado en ese caso. Mega Investiga accedió en exclusiva a los audios del juicio oral.
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