Comienza la formalización de miembros del Primer Comando de la Capital, peligrosa banda brasileña que operaba en Chile

01 oct. 2026 - 22:08 hrs.

¿Qué pasó?

La jornada de este jueves se formalizó la investigación en contra de 21 integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC), por asociación criminal y por asociación ilícita para el narcotráfico según el artículo 16 de la ley de drogas.

Solo uno de ellos está formalizado bajo una figura de tráfico de drogas.

Esta organización criminal, nacida en las cárceles brasileñas en los años 90, actualmente opera a nivel mundial y fue detectada en Chile desde 2022. Al respecto, el fiscal Héctor Barros informó: "El día de hoy señalamos en la formalización que incluso la primera persona que fue bautizada en la estructura es del 2019."

Chilenos en peligrosa organización criminal brasileña

El fiscal Barrros explicó que se trata de personas que "ya fueron bautizadas dentro de la estructura criminal y que llevan bastantes años formando parte de esta organización".

Y agregó: "Están formalizados por delitos en particular que también se detectaron el día en que se hicieron los allanamientos, y otros delitos que fueron anteriormente pesquisados durante el transcurso de la investigación".

Este jueves se llevó a cabo la etapa de exposición de los hechos y se espera que mañana se soliciten medidas cautelares.