Incidentes en la Alameda en medio de marcha estudiantil convocada por la Confech

01 oct. 2026 - 11:33 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este jueves, miles de estudiantes comenzaron a marchar por la Alameda, en el marco de una convocatoria de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y que comenzó en el sector de Plaza Italia.

Cuando los manifestantes ya habían avanzado sólo unos metros, a la altura de la Universidad Católica, comenzaron a presentarse incidentes, mientras que personal de Control de Orden Público de Carabineros actuó con los carros lanzaagua y lanzagases.

El inicio de la marcha

La movilización comenzó cerca de las 10:30 horas y tenía contemplado avanzar por la Alameda hacia el poniente, hasta el sector de Los Héroes.

Durante los primeros minutos, la marcha se desarrolló con normalidad. Sin embargo, el escenario cambió cuando los manifestantes llegaron a las inmediaciones de la Universidad Católica, donde comenzó la intervención de Carabineros.

Cortes de tránsito y cierre de Metro

La manifestación mantiene cortes de tránsito en distintos puntos del centro de Santiago. La Alameda se encuentra completamente cerrada desde el sector de Plaza Baquedano hasta la zona de Toro Mazote.

Los desvíos informados son:

Av. Providencia al poniente: desvío en Eliodoro Yáñez con Av. Salvador.

Av. Vicuña Mackenna al norte: desvío por Rancagua hacia el oriente.

Alameda al oriente: desvío en Diagonal Paraguay y Ramón Corvalán.

A raíz de los incidentes, Metro de Santiago informó que la estación Universidad Católica se encuentra cerrada y sin detención de trenes.

¿Por qué se convocó la marcha?

La convocatoria de la Confech se desarrolla en medio de la discusión de la Ley de Presupuesto. La organización fijó la movilización para este jueves, luego del ingreso del proyecto.

El llamado busca evitar una eventual disminución de los recursos destinados a educación.