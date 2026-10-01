Metro de Santiago informa cierre de una estación de Línea 1

01 oct. 2026 - 11:37 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó la mañana de este jueves que una de las estaciones de Línea 1 se encuentra cerrada y sin detención de trenes.

De acuerdo a la empresa, se trata de la estación Universidad Católica, ubicada en la Alameda, comuna de Santiago.

De momento, se desconoce el motivo de la medida, aunque en las afueras se está desarrollando la marcha convocada por Confech.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488.

También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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