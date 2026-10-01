Una velocidad de 853 km/h y autonomía de 18 horas: Así es el moderno avión de la Fach que fue a entrenar a Magallanes

01 oct. 2026 - 11:46 hrs.

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) llevó hasta el extremo austral una pieza clave de su poder aéreo. Se trata de un Boeing E-3D Sentry del Grupo de Aviación N.º 10, que viajó de Santiago a Punta Arenas para participar en ejercicios con aviones de combate.

Según Infodefensa, la aeronave comenzó a operar junto a los F-16C/D Block 50 del Grupo de Aviación N.º 3 y los F-5E/F Tigre III del Grupo de Aviación N.º 12.

El escenario tampoco es casual. Magallanes pone sobre la mesa condiciones geográficas y meteorológicas complejas, lo que convierte cada jornada de entrenamiento en un desafío operacional.

El despliegue en el sur también refuerza la presencia permanente de la FACh en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, un territorio considerado estratégico para la seguridad nacional.

Boeing E-3D Sentry

La maniobra busca algo más que hacer volar distintos modelos de aviones juntos. El objetivo es reforzar la coordinación entre unidades de distintas zonas del país.

ATON

Y ahí aparece el particular papel del Sentry. De acuerdo al medio, su radar rotatorio AN/APY-2 permite detectar, identificar y seguir blancos, además de dirigir a los aviones de combate hacia objetivos enemigos.

La aeronave tampoco es precisamente pequeña. El E-3D alcanza 44 metros de longitud, tiene una envergadura de 44,42 metros y un peso operativo de 152.000 kilos.

Su ficha impresiona todavía más: cuatro motores CFM56-2, una velocidad máxima de 853 km/h, un alcance de 9.600 kilómetros y una autonomía de hasta 18 horas.

La FACh recibió dos E-3D Sentry AEW.MK1 de la Royal Air Force de Inglaterra, y reemplazó al Boeing EC-707 Cóndor. Con ello, accedió a nuevos procedimientos y conocimientos en sistemas de alerta temprana y control aerotransportado.

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