Una velocidad de 853 km/h y autonomía de 18 horas: Así es el moderno avión de la Fach que fue a entrenar a Magallanes
- Por Ariel Araya
La Fuerza Aérea de Chile (FACh) llevó hasta el extremo austral una pieza clave de su poder aéreo. Se trata de un Boeing E-3D Sentry del Grupo de Aviación N.º 10, que viajó de Santiago a Punta Arenas para participar en ejercicios con aviones de combate.
Según Infodefensa, la aeronave comenzó a operar junto a los F-16C/D Block 50 del Grupo de Aviación N.º 3 y los F-5E/F Tigre III del Grupo de Aviación N.º 12.
El escenario tampoco es casual. Magallanes pone sobre la mesa condiciones geográficas y meteorológicas complejas, lo que convierte cada jornada de entrenamiento en un desafío operacional.Ir a la siguiente nota
El despliegue en el sur también refuerza la presencia permanente de la FACh en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, un territorio considerado estratégico para la seguridad nacional.
Boeing E-3D Sentry
La maniobra busca algo más que hacer volar distintos modelos de aviones juntos. El objetivo es reforzar la coordinación entre unidades de distintas zonas del país.
Y ahí aparece el particular papel del Sentry. De acuerdo al medio, su radar rotatorio AN/APY-2 permite detectar, identificar y seguir blancos, además de dirigir a los aviones de combate hacia objetivos enemigos.
La aeronave tampoco es precisamente pequeña. El E-3D alcanza 44 metros de longitud, tiene una envergadura de 44,42 metros y un peso operativo de 152.000 kilos.
Su ficha impresiona todavía más: cuatro motores CFM56-2, una velocidad máxima de 853 km/h, un alcance de 9.600 kilómetros y una autonomía de hasta 18 horas.
La FACh recibió dos E-3D Sentry AEW.MK1 de la Royal Air Force de Inglaterra, y reemplazó al Boeing EC-707 Cóndor. Con ello, accedió a nuevos procedimientos y conocimientos en sistemas de alerta temprana y control aerotransportado.
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