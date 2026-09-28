Buques, submarinos y 1.800 efectivos: Armada finalizó despliegue en el Estrecho de Magallanes

28 sept. 2026 - 07:25 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada dio por finalizadas las operaciones navales que se desarrollaron durante dos meses en el Estrecho de Magallanes y zonas adyacentes, y en las que también participaron efectivos del Ejército y otras instituciones presentes en la zona.

Si bien el despliegue se trató de una actividad planificada que se realiza anualmente, en esta ocasión coincidió con la tensión que surgió entre Chile y Argentina, luego de que el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier Gustavo Javier Valverde, afirmara que la zona es soberanía de su país.

Las operaciones navales

El despliegue involucró a más de 1.800 hombres y mujeres de la Armada, además de unidades de superficie, submarinos, aeronaves y fuerzas especializadas como infantes de Marina, fuerzas especiales, buzos, submarinistas y aviadores navales, entre otros.

La Armada destacó que el despliegue permitió proyectar fuerzas desde el mar, operar sobre territorios insulares, mantener el control del panorama marítimo y asegurar una presencia naval efectiva en áreas de alto valor estratégico para el país.

Interés de Chile en la Antártica

Además, recalcó que la operación en la zona austral adquirió una especial relevancia por su vinculación con los intereses nacionales en la Antártica y con la condición tricontinental de Chile (América, Oceanía y la Antártica).

Asimismo, la institución recalcó que las características geográficas y meteorológicas de la zona austral impusieron especiales exigencias de planificación, logística, coordinación y sostenimiento.

"Operar de manera prolongada en ese entorno permitió demostrar nuevamente la versatilidad, polivalencia y capacidad de la fuerza naval para concurrir a un área de operaciones distante, integrarse con otras fuerzas y organismos del Estado, y mantenerse desplegada durante períodos prolongados", añadió.

Ayer, la Escuadra Nacional retornó a su puerto base. Para compartir este hito con la comunidad, realizó un desfile naval, encabezado por el buque insignia, fragata "Almirante Williams", visible desde el borde costero de Viña del Mar y Valparaíso.