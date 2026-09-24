Armada advierte por probables trombas marinas en sectores costeros: Estas son las regiones bajo aviso

24 sept. 2026 - 20:55 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada de Chile emitió un aviso por la probabilidad de ocurrencia de nubes convectivas asociadas a trombas marinas en sectores oceánicos y costeros del sur del país, situación que podría afectar a distintas zonas entre las regiones del Biobío y Los Ríos durante los próximos días.

A través de un comunicado de prensa, la Capitanía de Puerto de Carahue informó que la advertencia se basa en antecedentes entregados por el Centro Zonal de Meteorología Marina de Talcahuano.

El documento, fechado el jueves 24 de septiembre en Saavedra, establece que el aviso se mantendrá vigente desde las 00:00 horas de este viernes 25 hasta las 20:00 horas del domingo 27 de septiembre.

En concreto, la autoridad marítima advirtió sobre condiciones que podrían favorecer la formación de estos fenómenos en distintos sectores del borde costero y oceánico, por lo que llamó a adoptar medidas preventivas.

¿Qué días y regiones estarán bajo aviso por posibles trombas marinas?

De acuerdo con el comunicado de la Armada, los sectores de mayor atención se distribuirán en tres jornadas, con distintos horarios y zonas geográficas.

La autoridad marítima detalló los siguientes períodos:

Viernes 25 de septiembre: entre las 00:00 y las 17:00 horas, desde la región de La Araucanía hasta la región de Los Ríos, en el sector costero.

en el sector costero. Sábado 26 de septiembre: entre las 00:00 y las 20:00 horas, desde la región del Biobío hasta la región de Los Ríos, en el sector costero.

Domingo 27 de septiembre: entre las 09:00 y las 20:00 horas, desde la región del Biobío hasta la región de Los Ríos, en el sector costero.

El aviso comprende sectores oceánicos y costeros, por lo que la Armada llamó a mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas y a las disposiciones que pueda establecer la autoridad marítima durante la vigencia de la advertencia.

Armada entrega recomendaciones ante posibles trombas marinas

Junto con informar sobre la probabilidad de ocurrencia de estos fenómenos, la Capitanía de Puerto de Carahue llamó a adoptar distintas medidas de seguridad, especialmente a quienes desarrollan actividades marítimas.

En el documento, la autoridad indicó que se debe:

Reforzar amarras de las embarcaciones en puerto.

Mantenerse atento a las condiciones de puerto que pueda establecer la Capitanía de Puerto de Carahue.

Cumplir con las disposiciones relativas a la seguridad de la navegación.

Asimismo, la Armada hizo un llamado a la ciudadanía a tomar medidas de autoprotección y evitar actividades recreativas o deportivas en el mar durante el período de vigencia del aviso.

En ese sentido, el comunicado señala textualmente que se reitera a la comunidad “el concepto de la autoprotección, absteniéndose de realizar actividades náuticas deportivas en sectores costeros”.

¿Qué comunas y sectores deben extremar precauciones?

La advertencia también contempla medidas específicas para embarcaciones que realizan labores de conectividad en distintos sectores de la zona costera y fluvial.

Según el comunicado, la Capitanía de Puerto de Carahue llamó a mantenerse atentos a las condiciones que se puedan establecer para los siguientes servicios:

Barcaza Carlos Schalchli Villalobos, en el Lago Budi, comuna de Saavedra.

Balsa Nehuentúe, en el río Imperial, comuna de Carahue.

Balsa Moncul, en el río Moncul, comuna de Carahue.

Balsa Toltén, en el río Toltén, comuna de Toltén.

Balsa Queule, en el río Queule, comuna de Toltén.

Balsa Nigue, en el río Queule, comuna de Toltén.

Balsa Pocoyán, en el río Toltén, comuna de Teodoro Schmidt.

La autoridad marítima también solicitó especial precaución ante los efectos del oleaje en caletas de pescadores y comunidades costeras expuestas a las condiciones del mar.

Finalmente, la Capitanía de Puerto de Carahue informó que el aviso meteorológico se encuentra disponible en el sitio web de Directemar. La Armada reiteró el llamado a mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas y a respetar las instrucciones que puedan emitir las autoridades durante los próximos días.