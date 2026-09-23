"Lluvias intensas por isoterma cero alta": Actualizan alarma meteorológica para regiones de la zona sur del país río atmosférico
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó una alarma y alerta por "precipitaciones intensas con isoterma cero alta" para esta semana en regiones de la zona centro-sur del país.
Alarma meteorológica
La alarma meteorológica se debe a precipitaciones intensas con isoterma cero alta, producto de un sistema frontal, a desarrollarse entre la mañana de este miércoles 23 y la mañana del jueves 24 de septiembre.
En cuanto a las zonas afectadas, estas varían dependiendo de cada región. A continuación, el detalle:
- La Araucanía: Precordillera y cordillera
- Los Ríos: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera
- Los Lagos: Cordillera costa, precordillera y cordillera austral
Lluvias de hasta 120 milímetros
La Araucanía:
- Precordillera: 80-120 mm
- Cordillera: 80-120 mm
- Isoterma cero: 2.800 m
Los Ríos:
- Litoral: 80-120 mm
- Cordillera costa: 80-120 mm
- Valle: 70-110 mm
- Precordillera: 80-120 mm
- Cordillera: 90-110 mm
- Isoterma cero: 2.600 m
Los Lagos:
- Cordillera costa: 85-110 mm
- Precordillera: 90-120 mm
- Cordillera austral: 90-120 mm
- Isoterma cero: 2.300-2.700-2.400 m
Alerta meteorológica
En el caso de la alerta meteorológica, se emitió por precipitaciones moderadas a fuertes con isoterma cero alta, también por un sistema frontal, a desarrollarse entre la mañana de este miércoles 23 y la noche del jueves 24 de septiembre.
Las zonas afectadas varían dependiendo de cada región. A continuación, el detalle:
- Maule: Litoral, precordillera y cordillera
- Ñuble: Litoral, valle, precordillera y cordillera
- Biobío: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera
- La Araucanía: Litoral, cordillera costa y valle
- Los Lagos: Litoral, cordillera y litoral interior
Lluvias de hasta 105 milímetros
Maule: (Jueves 24)
- Litoral: 30-50 mm
- Precordillera: 40-60 mm
- Cordillera: 40-60 mm
- Isoterma cero: 2.800 m
Ñuble: (Jueves 24)
- Litoral: 45-55 mm
- Valle: 40-60 mm
- Precordillera: 60-80 mm
- Cordillera: 60-80 mm
- Isoterma cero: 2.700 m
Biobío: (Miércoles 23 / Jueves 24)
- Litoral: 50-70 mm (miércoles)
- Cordillera costa: 60-80 mm (miércoles)
- Valle: 40-60 mm (jueves)
- Precordillera: 40-60 mm (miércoles) / 60-80 mm (jueves)
- Cordillera: 60-80 mm (jueves)
- Isoterma cero: 3.000 -2.700 m (miércoles) / 2.700 -2.500 m (jueves)
La Araucanía: (Miércoles 23)
- Litoral: 50-80 mm
- Cordillera costa: 50-90 mm
- Valle: 60-90 mm
- Isoterma cero: 2.800 m
Los Lagos: (Miércoles 23)
- Litoral: 60-80 mm
- Cordillera: 70-95 mm
- Litoral interior: 80-105 mm
- Isoterma cero: 2.300-2.700-2.400 m
Sistema de alerta meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
Leer más de
Notas relacionadas
- Fuertes lluvias y calles anegadas: Las consecuencias que ha dejado el río atmosférico en la zona sur
- Emiten aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas en tres regiones del país
- Lluvias de hasta 120 mm: Emiten "alarma" meteorológica por "precipitaciones intensas" en zonas de tres regiones del país