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"Lluvias intensas por isoterma cero alta": Actualizan alarma meteorológica para regiones de la zona sur del país río atmosférico

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó una alarma y alerta por "precipitaciones intensas con isoterma cero alta" para esta semana en regiones de la zona centro-sur del país. 

Alarma meteorológica

La alarma meteorológica se debe a precipitaciones intensas con isoterma cero alta, producto de un sistema frontal, a desarrollarse entre la mañana de este miércoles 23 y la mañana del jueves 24 de septiembre

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En cuanto a las zonas afectadas, estas varían dependiendo de cada región. A continuación, el detalle:

  • La Araucanía: Precordillera y cordillera
  • Los Ríos: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera
  • Los Lagos: Cordillera costa, precordillera y cordillera austral

Lluvias de hasta 120 milímetros

La Araucanía:

  • Precordillera: 80-120 mm
  • Cordillera: 80-120 mm
  • Isoterma cero: 2.800 m

Los Ríos:

  • Litoral: 80-120 mm
  • Cordillera costa: 80-120 mm
  • Valle: 70-110 mm 
  • Precordillera: 80-120 mm
  • Cordillera: 90-110 mm
  • Isoterma cero: 2.600 m

Los Lagos:

  • Cordillera costa: 85-110 mm
  • Precordillera: 90-120 mm
  • Cordillera austral: 90-120 mm
  • Isoterma cero: 2.300-2.700-2.400 m

Alerta meteorológica

En el caso de la alerta meteorológica, se emitió por precipitaciones moderadas a fuertes con isoterma cero alta, también por un sistema frontal, a desarrollarse entre la mañana de este miércoles 23 y la noche del jueves 24 de septiembre

Las zonas afectadas varían dependiendo de cada región. A continuación, el detalle:

  • Maule: Litoral, precordillera y cordillera
  • Ñuble: Litoral, valle, precordillera y cordillera
  • Biobío: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera
  • La Araucanía: Litoral, cordillera costa y valle
  • Los Lagos: Litoral, cordillera y litoral interior

Lluvias de hasta 105 milímetros

Maule: (Jueves 24)

  • Litoral: 30-50 mm
  • Precordillera: 40-60 mm
  • Cordillera: 40-60 mm
  • Isoterma cero: 2.800 m

Ñuble: (Jueves 24)

  • Litoral: 45-55 mm
  • Valle: 40-60 mm
  • Precordillera: 60-80 mm
  • Cordillera: 60-80 mm
  • Isoterma cero: 2.700 m

Biobío: (Miércoles 23 / Jueves 24)

  • Litoral: 50-70 mm (miércoles)
  • Cordillera costa: 60-80 mm (miércoles)
  • Valle: 40-60 mm (jueves)
  • Precordillera: 40-60 mm (miércoles) / 60-80 mm (jueves)
  • Cordillera: 60-80 mm (jueves)
  • Isoterma cero: 3.000 -2.700 m (miércoles) / 2.700 -2.500 m (jueves)

La Araucanía: (Miércoles 23)

  • Litoral: 50-80 mm
  • Cordillera costa: 50-90 mm
  • Valle: 60-90 mm
  • Isoterma cero: 2.800 m

Los Lagos: (Miércoles 23)

  • Litoral: 60-80 mm
  • Cordillera: 70-95 mm 
  • Litoral interior: 80-105 mm
  • Isoterma cero: 2.300-2.700-2.400 m

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

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Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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