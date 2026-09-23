Más de $23 millones y nuevos beneficios: La última oferta de Minera Escondida al sindicato de supervisores

23 sept. 2026 - 11:25 hrs.

¿Qué pasó?

A días de que expire el contrato colectivo de Minera Escondida, la negociación entre la compañía y el Sindicato N°2 de Supervisores y Staff entra en una etapa decisiva. La organización, que reúne a 1.020 socios, consideró insuficiente la última oferta de la empresa y planteó avanzar hacia una votación de huelga.

El petitorio sindical tiene un costo de US$69,5 millones, equivalente a cerca de $2,6 millones adicionales al mes por trabajador durante dos años, según una comunicación enviada por la organización a sus socios. A esto se suman solicitudes de aumento en distintas prestaciones, de acuerdo a lo informado por el Diario Financiero.

¿Qué pide el Sindicato?

Entre las demandas se encuentran mejoras en beneficios relacionados con la escolaridad de los hijos, estudios propios y salud, esta última solicitada sin tope ni deducibles.

Uno de los puntos económicos centrales es el bono de fin de conflicto. El sindicato pide un monto similar al obtenido por los trabajadores del Sindicato N°1 en 2024, que alcanzó los $33 millones por socio.

Ese monto estuvo compuesto por $30 millones por fin de conflicto, $2 millones de crédito blando y $1 millón por resultados.

En el sector, sin embargo, se señala que los supervisores cuentan con una estructura salarial distinta y que sus bonos de término de negociación, en general, no llegan a esos montos.

La oferta de Minera Escondida

La propuesta de Minera Escondida contempla $23,5 millones líquidos, de los cuales $3,5 millones corresponden al bono de término de negociación, $3 millones a un préstamo blando y otros $3 millones a la autorización y renovación de jornadas 4x3 y 7x7.

La compañía también propone nuevos beneficios para los trabajadores y sus familias. Entre ellos figura un beneficio flexible de educación de $1 millón anual para quienes no utilicen la beca escolar para sus hijos. Este monto podría destinarse a postgrados, certificaciones, idiomas u otros programas de formación.

En materia de jornadas y prácticas operacionales, plantea un pago adicional de 50% por un día trabajado fuera de turno, una jornada excepcional y voluntaria 14x14 en situaciones de contingencia y un pago de $260 mil por capacitaciones realizadas durante días de descanso.

La propuesta incluye además un aumento de 20% del bono de sala cuna, que llegaría a $600 mil líquidos mensuales, junto con un alza de 12% del bono de natalidad y adopción, hasta los $250 mil. También considera cobertura de 100% para la criopreservación de óvulos, con un tope de 100 UF, y dos días adicionales de permiso con goce íntegro de remuneraciones por matrimonio o unión civil.

Para las trabajadoras con hijos menores de dos años se contemplan alternativas específicas, mientras que el plan de egreso extraordinario aumentaría a 16 cupos, garantizando el 50% para mujeres que cumplan los requisitos.

El plazo para definir la negociación

Las conversaciones directas comenzaron formalmente el 27 de agosto, mientras que el actual contrato colectivo expira el 30 de septiembre.

Tras presentar su última oferta, la compañía dispone de tres días corridos para difundirla, y posteriormente los trabajadores deberán votar. Si la propuesta es rechazada, cualquiera de las partes puede solicitar una mediación ante la Inspección del Trabajo.

Minera Escondida, operada por BHP, propone que el nuevo contrato tenga una vigencia de tres años. En un comunicado, la compañía señaló que su oferta incorpora mejoras y nuevos beneficios respecto del actual contrato colectivo. Además, planteó que el proceso se desarrolla en un período marcado por menores niveles de producción, presión sobre los costos y la ejecución de un plan de inversiones para mantener su capacidad productiva.

La negociación anterior terminó en agosto de 2023 sin huelga, con un contrato colectivo de 36 meses y un bono de término de negociación de $23 millones.