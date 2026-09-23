Carabineros y funeral de alto riesgo de "el Poroto": "El mensaje a los vecinos es que no saldremos del sector"

23 sept. 2026 - 11:29 hrs.

¿Qué pasó?

El coronel de Carabineros, Jorge Molina, se refirió a la situación que se vive en un sector específico de la comuna de Lo Espejo, tras el crimen de "El Poroto", uno de los líderes de un grupo que operaba en ese sector de la capital y que amenazó de muerte a la alcaldesa de la comuna.

El uniformado habló con la prensa muy cerca de donde vivía el sujeto, quien falleció tras ser atacado a disparos. De hecho, su funeral fue declarado de alto riesgo.

"Habrá servicios permanentes en el setor"

"Acá hay un despliegue operativo para dar seguridad a la comuna. Velorio físico no hay, pero se trata de dar control al sector", dijo en conversación con la periodista de Meganoticias, Daniela Valdés.

Agregó que "habrá servicios permanentes acá y otros lugares que podrían ser focos de desórdenes, como el Servicio Médico Legal... Acá, por lo menos, no se han registrado desórdenes o disparos desde el día de ayer. Tampoco hay suspensión de clases".

Consultado por la familia del asesinado, dijo que "están acongojados y seguirán los protocolos que establece la ley".

Para cerrar, dijo una frase con firmeza. "Un mensaje para todos los vecinos: Carabineros no saldrá del sector. Ocuparemos nuestras capacidades técnicas y tácticas para darles seguridad a ellos".

Todo sobre Narco en Chile