Jueces "sin rostro" condenaron a 11 miembros del "Tren del Mar": Penas suman 167 años de cárcel

24 jul. 2026 - 11:32 hrs.

¿Qué pasó?

Al concluir el juicio con magistrados "sin rostro", el Tribunal Oral Penal de Viña del Mar dictó sentencias que suman penas de 167 años de presidio para 11 miembros de la organización criminal "Tren del Mar", facción del "Tren de Aragua".

Sus integrantes, 10 venezolanos y un cubano, fueron condenados por tráfico de drogas y armas, asociación ilícita, lavado de dinero y cuatro homicidios del tipo sicariato, cometidos en la Ciudad Jardín y alrededores.

Penas suman 167 años

Las principales sentencias fueron para el líder de la banda, Carlos "el Toro" Padilla, condenado a 35 años de cárcel; los sicarios Juan "Chencho" Farías y José "Arcángel" Colina, condenados a 29 y 28 años de presidio, respectivamente.

Entre los condenados también está Aracne Santos, pareja de Padilla, sentenciada a 11 años de presidio por blanquear $107 millones. Además, Renzo José Espinoza López, "El Chucky", extraditado desde Costa Rica, deberá cumplir 7 años por asociación ilícita.

Además de los jueces, los fiscales acusadores y los policías que participaron en la investigación también intervinieron en el juicio en la modalidad "sin rostro", es decir, los acusados no pudieron verlos ni conocer sus identidades.

A los condenados se les mantuvo en los penales en que cumplen prisiones preventivas y participaron de manera telemática. Algunos, incluso, se acogieron a una cooperación calificada en el juicio, por lo cual también se les ocultó sus rostros en la transmisión por zoom.

Peligrosa organización criminal

Según informó el fiscal José Uribe, la banda cometió cuatro homicidios para imponer el temor ante otros narcotraficantes y apoderarse de estas operaciones de venta de drogas en esos espacios públicos de la Ciudad Jardín.

También explicó que "en este juicio hemos aplicado todas las últimas modificaciones legales que se han hecho en la lucha contra el crimen organizado".

"Testigos con su identidad reservada han declarado a través de videoconferencia, también ha habido protección para los policías que participaron en este procedimiento y los investigadores, y además medidas protectoras tanto para el Ministerio Público como para el mismo tribunal", agregó.

El "Tren del Mar", facción del Tren de Aragua, fue capturado en agosto de 2024 tras operativos en Viña del Mar, Villa Alemana y Limache.

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