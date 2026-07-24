Pisco chileno de Atacama gana Medallas de Oro y de Plata en Londres: Conoce de qué pisco se trata

24 jul. 2026 - 11:52 hrs.

¿Qué pasó?

Una histórica pisquera del Valle del Huasco destacó en la escena internacional tras obtener tres Medallas de Oro y una de Plata en una de las competencias de destilados más relevantes de Londres.

Se trata de Bou Barroeta, una pisquera con más de un siglo de tradición, cuyos orígenes se remontan a la llegada de la familia fundadora desde Mallorca, España, a Vallenar, en la región de Atacama.

Los recientes galardones refuerzan el posicionamiento del pisco de la región de Atacama dentro del segmento premium.

Pisco chileno premiado en Londres

La marca Bou Barroeta fue reconocida con Medalla de Oro para Pisco Cofradía, Pisco Noor y Pisco Luxstelle, además de Medalla de Plata para Pisco María’s.

La competencia reúne cada año a productores de distintos países y evalúa destilados bajo criterios de calidad, equilibrio, identidad y expresión.

Las medallas obtenidas por Bou Barroeta representan un respaldo al trabajo desarrollado por la compañía y aportan al reconocimiento internacional de Chile en el ámbito de los destilados premium.

“Volver a obtener este nivel de reconocimiento en Londres es un orgullo (...) Estos resultados confirman que Bou Barroeta avanza con una visión clara: elevar el estándar del pisco chileno premium y proyectar la calidad del Valle del Huasco hacia los mercados más exigentes del mundo”, señaló Denees Naim Bou, gerente comercial de Bou Barroeta.

Bou Barroeta, tradición del Valle del Huasco

El resultado consolida a Bou Barroeta como una de las pisqueras chilenas más premiadas en certámenes internacionales, impulsada por una propuesta marcada por tradición familiar, identidad territorial y calidad.

Los galardones, además, reflejan el estándar del pisco elaborado en el norte de Chile, con origen en el Valle del Huasco.

El desempeño de Bou Barroeta abarca distintas expresiones del pisco chileno, desde líneas transparentes hasta piscos de mayor guarda y complejidad. Sus etiquetas premiadas y el portafolio completo están disponibles en www.boubarroeta.cl.